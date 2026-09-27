Praznik je ustanovljen godinu dana posle Prvog vaseljenskog sabora u Nikeji, koji je održan 326. godine. Slavi se uvek 14. septembra po starojulijanskom (27. septembra po gregorijanskom i novojulijanskom) kalendaru.

Za ovaj praznik vezuju se brojni običaji.

Ranije su se ljudi držali pravila posta na ovaj dan. U nekim selima održavaju se vašari na kojima se priređuju prva gozbe sa pečenjem, što je u potpunoj suprotnosti sa postom. Najveći krstovdanski vašar u Gornjoj Pčinji priređuje se u Radovnici, ispod crkve pored reke Pčinje. LJudi rano dolaze da prodaju i kupuju stoku, sve do podne, a od podne dolaze oni koji žele da se vide, da budu viđeni i da se prosvetle. Ostaje dokle ko može. Foto: Rusi Rusev / Alamy / Profimedia

Stariji je običaj da se na ovaj dan stoka premazuje katranom u znaku krsta da bi se zaštitila od bolesti. U narodu se veruje da se na Krstovdan sve zmije povuku na počinak i da ih od tada više nema. One koje se ne povuku znači da se grešne i da ih zemlja ne prima, jer su verovatno ujele čoveka. Takve zmije valja ubiti.

U svim selima isplaćuju poljake, koji čuvaju polja od Đurđevdana do Krstovdana i koji teraju ptice i naplaćuju globe od onih čija stoka pravi štete na tuđim njivama. Isplaćuje se onoliko koliko je dogovoreno o Đurđevdanu.

Za ljude rođene na ovaj dan veruje se da na svojim nejakim plećima nose senku Časnog krsta i da su zato pred Bogom posebno odgovorni za svoje postupke.

Jedno od najvažnijih verovanja za praznik vezano je i za predskazanje vremena: Ako je na Krstovdan oblačno, zima će biti bogata snegom, a ako je suvo, naredna godina će biti sušna, ako do Krstovdana ne odu laste, neće biti jake zime. Tiha kiša o Krstovdanu predskazuje blagu zimu. Grmljavina o Krstovdanu predskazuje plodnu godinu, posle toplog i suvog septembra predstoji hladan i kišovit oktobar. Septembarska kiša – zlato njivama, otrov vinogradima.

– Što „ne skuva“ avgust, „skuvaće“ septembar.

– Kakav septembar, takav i mart.

– Ako je Krstovdan oblačan, zima će biti snegovita. Ako je vedar, biće suvomrazice.

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