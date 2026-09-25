U pančevačkoj Petrohemiji u toku je remont vredan 15 miliona evra u kom učestvuje više od 1.000 radnika, a sutra bi trebalo da bude zaustavljen njen rad. Zbog radova, koji će trajati do 18. novembra, započeto je plansko zaustavljanje pet pogona u Pančevu i Elemiru.

Direktor HIP Petrohemije Pančevo Goran Stojilković rekao je da će najavljivani remont obuhvatati više od 11.000 aktivnosti i da je u pitanju veoma kompleksan posao. Foto: Z. Jovanović Mačak

- Veoma kompleksan posao i važan jer smo u sistemu NIS-a i utičemo i na energetski sistem Srbije. Fokus u radovima biće na energetskoj efikasnosti i poboljšanoj potrošnji energije, odnosno njenom smanjenju, zatim da poboljšamo pouzdanost fabrike. Fokus će biti i na kotlovima za proizvodnju pare visokog pritiska, koji su srce pogona gde proizvodimo etilen - rekao je Stojilković za RTS.

On je naveo da će remontne radove izvoditi 400 radnika iz fabrike i 620 izvođača iz drugih, uglavnom domaćih, kompanija. U poslednjih godinu i po dana, koliko je prošlo od prethodnog remonta, ističe Stojilković, fabrika nije imala nijedno ispadanje i Pančevci nisu videli visoki plamen na baklji, a ni tokom aktuelnog remonta neće ništa osetiti.

Foto: Z. Jovanović Mačak

- Fabriku postepeno zaustavljamo i potpuno staje u subotu 26. septembra bez opasnosti po okolinu - naveo je Stojilković.

Iz Petrohemije ističu da su obezbeđene dovoljne količine svih petrohemijskih proizvoda i da se tokom remonta na tržištu neće osetiti nestašica. Kako su ranije najavili, tokom remonta biće realizovano 28 posebnih projekata, uz obimne aktivnosti na ključnoj opremi, a poseban fokus biće na dva kotla za proizvodnju pare visokog pritiska u fabrici Etilen.

Rekonstruisana će biti i čelična konstrukcija u zgradi za finalizaciju sintetičkog kaučuka u Fabrici sintetičkog kaučuka u Elemiru. Takođe biće sprovedene aktivnosti neophodne za ispunjavanje zakonskih obaveza, kao i provera i čišćenje opreme.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: