Jesen je stigla, dani postaju sve kraći, a uskoro nas čeka i ono tradicionalno oktobarsko pitanje: "Da li se sat pomera unapred ili unazad?"

Odgovor je, srećom, jednostavan: u oktobru kazaljke vraćamo unazad, što znači da ćemo te noći dobiti jedan dodatni sat sna, ali i da će mrak narednih dana početi da pada još ranije.

Ove godine na zimsko računanje vremena prelazimo u noći između subote, 24. oktobra, i nedelje, 25. oktobra 2026. godine.

Kada tačno pomeramo sat?

U nedelju, 25. oktobra, u 3 sata ujutru kazaljke treba vratiti jedan sat unazad, odnosno sa 3.00 na 2.00.

Za većinu ljudi danas to neće značiti ustajanje usred noći i hodanje po kući od sata do sata, jer će telefoni, računari i drugi uređaji povezani na internet vreme promeniti automatski. Ipak, klasične zidne i ručne satove, kao i satove na pojedinim kućnim uređajima i u automobilima, moraćemo da podesimo sami.

I da, to znači jedan sat više za spavanje te noći.

Ali već u nedelju stiže druga strana priče: sunce će zalaziti ranije, pa ćemo vrlo brzo ponovo doći do onog dela godine kada krenete negde po danu, završite nekoliko obaveza i vratite se kući po mraku.

Zašto uopšte i dalje pomeramo kazaljke?

Promena vremena obavlja se dva puta godišnje: poslednje nedelje u martu prelazimo na letnje računanje vremena i kazaljke pomeramo unapred, dok ih poslednje nedelje u oktobru vraćamo unazad i prelazimo na zimsko računanje vremena.

Ideja pomeranja sata istorijski je bila vezana za bolje korišćenje dnevne svetlosti, ali se već godinama vodi rasprava o tome da li ova praksa danas uopšte ima dovoljno smisla da bi opstala.

Evropska unija je još 2019. podržala predlog da se sezonsko pomeranje sata ukine, ali države članice nisu postigle konačan dogovor o tome koje bi računanje vremena trajno zadržale. Zbog toga je sve ostalo po starom.

Kako pomeranje sata utiče na nas?

Na papiru je u pitanju samo jedan sat. Organizmu, međutim, tih 60 minuta ponekad nije tako nevažno.

Promena vremena može privremeno da poremeti ritam spavanja, naročito kod ljudi koji već imaju problema sa snom ili ustaju veoma rano. Nekima je potrebno nekoliko dana da se prilagode, dok drugi promenu praktično i ne primete.

Jesenje pomeranje mnogima pada nešto lakše jer dobijamo dodatni sat, ali istovremeno gubimo svetlost u popodnevnim i večernjim satima, što je verovatno deo promene koji ćemo najbrže primetiti.

Da li će pomeranje sata konačno biti ukinuto?

O tome slušamo već godinama, ali konkretnog datuma za ukidanje još nema. Dok ne bude doneta i sprovedena drugačija odluka, nastavljamo po sistemu koji već dobro poznajemo: u proleće sat unapred, u jesen sat unazad.

Zato za sada zapamtite samo jedan datum: 25. oktobar 2026. godine.

Te noći u 3.00 vraćamo kazaljke na 2.00, dobijamo sat više sna i zvanično prelazimo na zimsko računanje vremena. A onda počinje onaj deo godine kada pogledate kroz prozor u pet popodne i zapitate se kako je već mrak.

(Ona)

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