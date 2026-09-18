Dok crna, zgaravljena zemlja slama srce podsećajući na katastrofu koja je nedavno zadesila Deliblatsku peščaru, iz same dubine pepela stigla je najlepša poruka: život je nepobediv.

Samo jedan zeleni izdanak bio je dovoljan da vrati nadu i podseti nas koliko je priroda moćna i istrajna u svojoj borbi za opstanak. Upravo takav prizor, zabeležen na Fejsbuk stranici "Šumarak Wildlife and Nature", u trenutku je obišao i raznežio celu Srbiju.

Na mestu gde je ogroman požar u Deliblatskoj peščari odneo sve pred sobom, usred crnila i tišine, ponosno je iznikla jedna divlja ruža (Rosa canina).

Plamen uništi nadzemni deo ruže, ali dubok koren ostaje živ

Kako su napisali autori ove dirljive objave, iako je šuma u potpunosti izgorela, ova skromna biljka pokazala je neverovatnu snagu.

- U našoj šumi koja je potpuno izgorela nikla je divlja ruža (Rosa canina). Još jedna autohtona biljka Deliblatske peščare koja je izuzetno otporna na vatru. Plamen uništi njen nadzemni deo, ali dubok, snažan, razgranat koren pun vlage, ostaje živ - podelili su oni na svojoj stranici, dodajući da je uz mak, ovo jedna od najlepših biljnih vrsta čiji je cvet neuporedivo lepši od bilo koje baštenske ruže.

Više od simbola nade: Od raskošnog majskog cveta do čuvara prirode

Takođe, podsetili su da ova čudesna biljka, koja raste na obodima zimzelenih šuma, ima ogromnu ulogu za ceo kraj - ona drži peščano tlo.

- Ima veliki značaj za vezivanje peščanog tla: dok njeni cvetovi privlače oprašivače, a plodovi puni vitamina predstavljaju važnu hranu pticama i životinjama tokom zime - navodi se u objavi na Fejbuku.

Ova lepotica je nekada plenila svojom raskošću, o čemu svedoče i ranije fotografije iz majskih dana, kada je bila u punom cvatu i krasila ovaj deo Peščare.

Priroda uvek pobeđuje: "Treba da učimo od divlje ruže"

Fotografija mlade zelene stabljike koja prkosno probija kroz ugljenisane ostatke u trenutku je pokrenula lavinu emocija na društvenim mrežama, probudivši veru da je oporavak i te kako moguć.

Pratioci stranice nisu krili oduševljenje pred ovim čudom prirode. Dok su jedni u ovom prizoru videli poetsku i moćnu simboliku, poručujući da se "kao feniks iz pepela uzdiže ka nebu”, drugi su podsećali na čudesnu snagu koju zemlja nosi u sebi: "Još jedna potvrda da je život u zemlji. Izgorela površina na zemlji, ali žile su duboke i neoštećene, priroda je to."

Ovaj prizor mnoge je naveo i na dublje razmišljanje o čovekovom odnosu prema okruženju, pa se među reakcijama izdvojila i misao koja gađa pravo u suštinu: "Vatra očisti šumu. Onda padne sneg koji je čuva. Priroda zna šta treba da radi, samo čovek ne zna."

Usledila su i pitanja koja nose važnu lekciju za sve nas: "Nije li čudesna moć prirode da preživi kataklizmu i regeneriše se? Treba da učimo od divlje ruže."

Pored divljenja samom cvetu, mnogi su iskoristili priliku da pruže podršku onima koji su se danima borili protiv vatrene stihije. "Bravo za ružu, za sve divne ljude koji su se borili i izborili sa podmetačinama! Pošumićemo Peščaru, da nam Ruža ima društvo! Ovo je znak pobede!”, glasi jedan od komentara, dok drugi dodaju da je "Peščara počela sama sebe da isceljuje, ali i mi moramo pomoći."

Dok su mnogi sa zahvalnošću pisali kako nam "majka priroda daje novu šansu da uživamo u lepoti" i podsećali da je ovaj šipurak "dom u kom vole da se skrivaju male ptice, vrapci i senice", svi komentari slili su se u jednu jedinstvenu poruku – da je "život mio, gde god bio" i da priroda na kraju uvek pronađe put i pobedi.

Borba sa stihijom trajala skoro mesec i po dana: Požar opustošio Deliblatsku peščaru

Podsetimo, nakon skoro mesec i po dana, lokalizovan je požar koji je 2. avgusta izbio u mestu Šumarak u Deliblatskoj peščari.

U ovoj intervenciji učestvovalo više od 10.000 vatrogasaca-spasilaca, zajedno sa pilotima Helikopterske jedinice, pripadnicima dobrovoljnih vatrogasnih društava i ostalim angažovanim snagama.

Zbog izuzetno teških uslova na terenu, gašenje bilo otežano, ali da su pripadnici Sektora za vanredne situacije, zajedno sa ostalim angažovanim službama, uspeli da lokalizuju vatrenu stihiju.

U požaru u Deliblatskoj peščari izgorelo je oko 4.000 hektara, od čega 3.900 hektara pod šumom. Šteta po biodiverzitet je ogromna. Najugroženiji su, prema rečima stručnjaka, crni i beli bor, dok su bukva, grab i neke druge vrste najotpornije na požare.

Ova mlada divlja ruža ostaje kao nesalomivi simbol nade i prvi, najvažniji korak u obnavljanju našeg dragocenog prirodnog blaga.

(Blic)

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