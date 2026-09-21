Veruje se da lepo vreme na ovaj praznik najavljuje vedru jesen i suvu zimu.

Sa druge strane staro predanje tvrdi da kiša na Malu Gospojinu "donosi" oštru i hladnu zimu. Često se za Malu Gospojinu kaže da je veseo praznik jer su jesenje svadbe obično počinjale od ovog datuma, posebno jer se verovalo da će ugovaranje braka na Malu Gospojinu doneti mladencima poseban blagoslov.

Pored toga mnogi slave Malu Gospojinu kao krsnu slavu, a održavaju se i brojni vašari i sabori, u čast Bogorodice, pa bi trebalo lepo da se sredite i obučete.

Foto: SPC

 

Prema starom narodnom verovanju, lekovito bilje koje se sakupi između Velike i Male Gospojine ima posebna lekovita svojstva, ali se od danas više ne ide u šumu, jer napolje izlaze zveri i i priroda se sprema za zimu.

(Blic žena)

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