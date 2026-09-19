Medved je ubio dvojicu muškaraca koji su sakupljali šumske bobice u Irkutskoj oblasti u Sibiru, saopštila je policija u četvrtak, u trenutku kada se izveštava o porastu broja smrtonosnih susreta ljudi i medveda od početka proleća.

Prema navodima policije, medved je u sredu napao trojicu ljudi koji su sakupljali bobice u tajgi. U napadu su poginuli muškarci stari 55 i 65 godina, u udaljenoj šumi na obali reke Lene, oko 4.200 kilometara istočno od Moskve.

- Jedna osoba je uspela da pobegne i prijavi incident - saopštilo je regionalno odeljenje ruskog Ministarstva unutrašnjih poslova. Foto: Edwin Remsberg/VWPics/Profimedia

Tim policajaca i lovaca potom je pronašao tela dvojice muškaraca u šumi. Tokom potrage pojavio se medved koji se, prema navodima vlasti, ponašao agresivno, zbog čega su policajci i lovci otvorili vatru.

Životinja je uspela da pobegne, a nadležni pokušavaju da je pronađu.

Najmanje 14 ljudi stradalo ove godine

Prema podacima koje je prikupio Moskou Tajms, najmanje 14 ljudi poginulo je u napadima medveda širom Rusije od početka godine. Stručnjaci navode da je broj napada koji nisu završeni smrtnim ishodom još veći.

U susednom Krasnojarskom kraju istražitelji su u sredu saopštili da je medved ubio 66-godišnju ženu u njenoj kući u udaljenom selu.

Rusko Ministarstvo prirodnih resursa i ekologije, međutim, odbacilo je tvrdnje da je ove godine došlo do porasta broja napada medveda. Prema podacima ministarstva, godišnje se obično beleži između 20 i 30 incidenata, računajući i smrtonosne i napade bez smrtnog ishoda. Foto: Sergio Pitamitz/VWPics/Profimedia

Rekordna godina bila je 2014, kada je u Rusiji zabeleženo 166 napada medveda.

Populacija mrkih medveda u Rusiji više je nego udvostručena od 1990. godine i sada broji oko 307.000 jedinki.

Vlasti su, prema dostupnim podacima, od početka proleća širom zemlje usmrtile više od 530 agresivnih medveda.

(Kurir/TheMoscowTimes)

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