Do susreta dolazi u trenutku dok Bela kuća pokušava da posreduje u postizanju dogovora između Rusije i Ukrajine o obostranim koracima za smirivanje napetosti i nastavak pregovora. Istovremeno, borbe između dve strane poslednjih su se dana pojačale. Glavni ukrajinski pregovarač i šef spoljne obaveštajne službe Rustem Umerov potvrdio je da je proteklih dana sa predstavnicima Bele kuće radio na organizaciji sastanka, koji bi trebalo da se održi u utorak.

Sastanak sledi samo nekoliko dana nakon što je Tramp potpisao zakon o sankcijama protiv Rusije i odobrio najveći paket vojne pomoći Ukrajini od početka svog mandata. Reč je o dva poteza na kojima je Kijev insistirao mesecima.

Zelenski je na društvenoj mreži X objavio da je razgovor sa Trmpom bio važan. "Prošli smo puno toga. Dogovorili smo sastanak u NJujorku i taj bi susret mogao mnogo toga da promeni. Postoji diplomatski zamah", napisao je. Dodao je kako je Ukrajina spremna da "preduzme uistinu ozbiljne korake" kako bi se postigao dogovor o deeskalaciji sa Rusijom.

I just spoke with President Trump @POTUS. An important conversation, and we got through a lot. We agreed to meet in New York, and this meeting could change a lot. There is diplomatic momentum.



I thanked the President for Steve Witkoff and Jared Kushner’s visit to Kyiv. We went… — Volodymyr Zelenskyy / Volodimir Zelensьkiй (@ZelenskyyUa) September 20, 2026

Trampov zahtev Zelenskom

Prema izvoru upoznatom sa sadržajem razgovora, Tramp je od Zelenskog više puta zatražio da Ukrajina prestane sa napadima na ruske rafinerije nafte. Ti napadi, kako je istakao, podižu cene dizela na svetskom tržištu. "Reč dizel pomenuta je mnogo puta tokom poziva", rekao je izvor.

Početkom nedelje Kijev Independent objavio je da u ukrajinskoj vladi raste frustracija zbog rada izaslanika Bele kuće Stiva Vitkofa. Tekst je objavljen nekoliko dana nakon što su Vitkof i Trampov savetnik i zet DŽared Kušner prvi put od početka rata posetili Kijev.

Umerov je u izjavi za Aksios demantovao te napise. "Smatram da rad američkih pregovarača treba da procenjuju ljudi koji su direktno uključeni u pregovarački proces i koji blisko sarađuju sa Stivom Vitkofom i DŽaredom Kušnerom", rekao je. Naglasio je da sa Vitkofom i Kušnerom sarađuje svakodnevno tokom protekle godine. "Glavni nam je fokus pronalaženje rešenja za okončanje rata i dobijanje bezbednosnih garancija i prosperiteta za ukrajinski narod", dodao je. Foto: GROK veštačka inteligencija/Iks

Umerov je napomenuo da su pregovori pod strogim nadzorom javnosti i medija pa su stoga "propraćeni kritikama". "Bez obzira na to, moramo ostati usredsređeni. Stiv je odradio sjajan posao sa nama. Ne gubimo vreme i fokusirani smo na pronalaženje rešenja", poručio je.

Napredak u pregovorima i eskalacija na terenu

Umerov tvrdi da je u razgovorima postignut značajan napredak. "Broj spornih tačaka smanjio se sa nekoliko desetina na jedno ili dva ključna pitanja o kojima se još pregovara", izjavio je. "Trend je pozitivan. SAD su izuzedno usredsređene na zaustavljanje rata u Ukrajini. Amerika razume situaciju na ratištu i svima šalje signale da ovaj strašni rat treba završiti", rekao je Umerov. Uprkos diplomatskim naporima, sukobi između Rusije i Ukrajine poslednjih su dana eskalirali, a obe strane izvode sve više napada dugog dometa.

Ukrajina je u nedelju izvela raketni napad na Moskvu i pogodila rafineriju nafte. Sa druge strane, Rusija poslednjih nedelja gotovo svakodnevno lansira rakete na Kijev i druge veće ukrajinske gradove. Iako je Rusija signalizirala da je spremna da razmotri korake za smirivanje sukoba pre zime i nastavi trilateralne razgovore sa SA i Ukrajinom, do sada je postignut tek neznatan napredak prema konkretnom dogovoru.

(Indeks.hr)

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