"Predstavnici kijevskog režima, vrh vlasti u Kijevu, govore o miru, predlažu navodno obnovu pregovora, ali istovremeno čine sve da mira ne bude i da ne bude nikakvih pregovora", rekao je Putin na sednici Vojno-industrijske komisije.

Putin je, govoreći o pogibiji predsednice biračkog odbora u Zaporoškoj oblasti Jeleni Astaninoj u napadu ukrajinskih dronova uoči izbora za Državnu dumu, rekao da Rusiju nije moguće zastrašiti.

"Nije jasno zašto to uopšte rade - da nas zastraše? Svima je jasno da je to nemoguće", rekao je ruski predsednik, prenose RIA Novosti.

On je ocenio i da su osnovni pravci novog državnog programa naoružanja određeni uzimajući u obzir razvoj situacije u svetu, iskustva iz rata u Ukrajini i globalne trendove razvoja vojnih tehnologija. Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Kao jedan od prioriteta izdvojio je jačanje ruske nuklearne trijade, za koju je rekao da ostaje garancija suvereniteta Rusije i ima ključnu ulogu u održavanju ravnoteže snaga u svetu.

Putin je naveo i da bi ruski sistem protivvazdušne odbrane trebalo da bude unapređen kako bi mogao da odgovori na različita sredstva vazdušnog i svemirskog napada.

Govoreći o odnosima sa Evropom, Putin je rekao da Rusija nema agresivne namere prema evropskim državama i da je spremna za saradnju i obnovu odnosa sa evropskim susedima. Foto: Stanislav Krasilnikov/Sputnik/Profimedia

"Spremni smo za saradnju i obnovu odnosa sa našim evropskim susedima. Želim još jednom da kažem da Rusija nema nikakve agresivne namere prema Evropi i evropskim državama. Za to jednostavno nemamo nikakve osnove", istakao je ruski lider.

Istovremeno je kritikovao pojedine evropske lidere zbog, kako je naveo, izjava o pripremama za rat sa Rusijom, ocenivši da time pokušavaju da opravdaju povećanje izdvajanja za Ukrajinu i prikriju probleme u ekonomskoj i socijalnoj politici.

Putin je takođe naglasio da ukrajinskim vlastima odgovara nastavak rata kako bi ostale na vlasti, dok je evropske lidere optužio da Ukrajince koriste kao "topovsko meso".

Ruski predsednik je na sednici najavio razmatranje projekta nove državne programe naoružanja i programa razvoja odbrambeno-industrijskog kompleksa, koji bi trebalo da budu osnova za razvoj i serijsku proizvodnju savremenih sistema naoružanja i vojne tehnike.

(RIA Novosti)

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