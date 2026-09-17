Nakon što je navodno govorio da je „terorista“ i da se u avionu nalazi bomba, udaljen je sa leta, avion je ispražnjen, a putnici su na polazak čekali još četiri sata. Tu, međutim, posledice za njega neće biti završene.

Kako „Blic“ saznaje od „Er Srbije“, putnik će biti stavljen na crnu listu kompanije, a nacionalni avio-prevoznik namerava da od njega traži i naknadu dodatnih troškova nastalih zbog incidenta.

Sve se dogodilo tokom ukrcavanja na let „Er Srbije“ iz Monastira u Tunisu za Beograd.

Prema ranijim navodima „Blica“, muškarac iz Zrenjanina govorio je putnicima i posadi da je terorista iz Maroka i da se u avionu nalazi bomba.

Bez obzira na to da li su takve reči bile zamišljene kao šala, osoblje je moralo da ih tretira kao potencijalnu bezbednosnu pretnju.

Foto: Christian Heinz/Alamy/Profimedia

Avion ispražnjen, let kasnio četiri sata

Prema informacijama koje je „Er Srbija“ dostavila „Blicu“, nakon incidenta reagovali su osoblje i nadležne bezbednosne službe.

Avion je ispražnjen, a let je na kraju kasnio oko četiri sata.

Iz kompanije su za „Blic“ objasnili da se u vazdušnom saobraćaju svaka izjava koja može da predstavlja bezbednosnu pretnju mora shvatiti ozbiljno, bez obzira na nameru osobe koja ju je izgovorila.

To se posebno odnosi na pominjanje bombe, terorizma i drugih pretnji bezbednosti aviona, putnika ili posade.

Sledi crna lista, ali i naplata troškova

Posledice po putnika neće se, prema informacijama „Blica“, završiti njegovim udaljavanjem iz aviona.

„Er Srbija“ ima pravila za putnike čije se ponašanje oceni kao neprihvatljivo, a u zavisnosti od težine i okolnosti incidenta moguća je zabrana putovanja letovima kompanije u trajanju od šest meseci do dve godine.

U konkretnom slučaju kompanija planira i da traži nadoknadu dodatnih troškova nastalih zbog incidenta.

– Pored stavljanja putnika odgovornih za incident na crnu listu, „Er Srbija“ će tražiti i naknadu svih dodatnih troškova nastalih kao posledica ovakvih incidenata – naveli su iz kompanije za „Blic“.

Koliki bi tačno mogao da bude račun za četvoročasovno kašnjenje i pokretanje bezbednosnih procedura nije navedeno.

Jedna „šala“ može veoma skupo da košta

Ovakvi slučajevi nisu specifični samo za Srbiju.

Kako je „Er Srbija“ ukazala za „Blic“, druge evropske avio-kompanije već su putnicima naplaćivale hiljade evra zbog incidenata koji su doveli do kašnjenja ili preusmeravanja aviona.

Kompanija „Ryanair“ je, prema tim navodima, 2025. godine jednom putniku izrekla petogodišnju zabranu putovanja i pokrenula postupak za naplatu više od 3.000 evra nakon incidenta zbog kojeg je let Berlin–Marakeš preusmeren u Sevilju.

Britanski „Jet2“ je u drugom slučaju putnici izrekao doživotnu zabranu letenja i zatražio više od 5.000 funti na ime nastalih troškova.

Pravila avio-kompanija zato ne ostavljaju mnogo prostora za „šalu“ sa rečima poput „bomba“ i „terorista“.

U slučaju putnika iz Srbije jedna takva izjava već je koštala ostale putnike četiri sata čekanja.

Koliko će na kraju koštati njega – tek će biti utvrđeno.

(Blic)

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