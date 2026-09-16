Incident se dogodio nedugo nakon što je avion poleteo sa aerodroma u Mašhadu. Pilot je, prema navodima medija, obavestio putnike da postoji problem sa motorom nakon što je otpala guma sa jednog od točkova.
Avion je potom počeo snažno da se trese, zbog čega su piloti odlučili da prekinu let i vrate se u Mašhad, gde je letelica bezbedno sletela.
Snažne vibracije navodno su oštetile delove plafona putničke kabine i pretince za ručni prtljag iznad sedišta. Lične stvari putnika ispadale su iz pregrada, a pojedini predmeti pali su na ljude u avionu.
Snimci iz unutrašnjosti kabine, koji su podeljeni na društvenim mrežama, prikazuju uznemirene putnike nad kojima se plafon obrušava.
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Avion je bezbedno sleteo na aerodrom u Mašhadu. Prema preliminarnim informacijama, među putnicima nije bilo povređenih.