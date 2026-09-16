Incident se dogodio nedugo nakon što je avion poleteo sa aerodroma u Mašhadu. Pilot je, prema navodima medija, obavestio putnike da postoji problem sa motorom nakon što je otpala guma sa jednog od točkova.

Foto: Christian Heinz/Alamy/Profimedia

Avion je potom počeo snažno da se trese, zbog čega su piloti odlučili da prekinu let i vrate se u Mašhad, gde je letelica bezbedno sletela.

Snažne vibracije navodno su oštetile delove plafona putničke kabine i pretince za ručni prtljag iznad sedišta. Lične stvari putnika ispadale su iz pregrada, a pojedini predmeti pali su na ljude u avionu.

WATCH: Cabin ceiling falls apart onboard a Sepehran Airlines Boeing 737 after a tire reportedly burst shortly after takeoff from Mashhad Airport causing engine damage and severe vibrations. https://t.co/R7RP1AwZYX — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) September 15, 2026

Snimci iz unutrašnjosti kabine, koji su podeljeni na društvenim mrežama, prikazuju uznemirene putnike nad kojima se plafon obrušava.

Avion je bezbedno sleteo na aerodrom u Mašhadu. Prema preliminarnim informacijama, među putnicima nije bilo povređenih.

(EuroNews)

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