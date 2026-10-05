Pojavila se informacija da se Surovikin, nakon nekoliko godina provedenih u Africi, ponovo nalazi u Moskvi, preneo je britanski "The Sun".

O tome je govorio ruski vojni komentator, pukovnik Viktor Baranec.

Foto: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool / Zuma Press / Profimedia

 

– Generali poput njega ne leže besposleni na kauču – rekao je.

– Rusiji i njenoj vojsci potrebni su takvi generali. U Kremlju i Ministarstvu odbrane ozbiljno razmišljaju o tome kako Surovikina, čvrstog, odlučnog i snažnog vojnog komandanta, uklope i u stvarnost koja se trenutno oblikuje na frontu – dodao je komentator.

U opticaju su dve teorije

Prema jednoj od teorija, "General Armagedon" mogao bi da preuzme vođenje operacija s ciljem zauzimanja ukrajinskih gradova-tvrđava Slovjanska i Kramatorska, gde ruske snage i dalje gube položaje.

Pročitajte još

Gorelo nebo i zemlja: Putin stigao u ruske trupe (video)

Gorelo nebo i zemlja: Putin stigao u ruske trupe (video)

18:03

Kako je Ramzan postao general vojske: Šta je KRAPOVA beretka

Kako je Ramzan postao general vojske: Šta je KRAPOVA beretka

16:02

Zašto su Rusi na dronove stavili "brkove"?

Zašto su Rusi na dronove stavili "brkove"?

17:02

Do svidaniя, Magyarok: Rusija proterala mađarske diplomate

Do svidaniя, Magyarok: Rusija proterala mađarske diplomate

16:03

Druga teorija predviđa da bi potencijalno mogao da predvodi novu ofanzivu prema Kijevu, sve do Černihiva. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by IGR (@igr_media)

 

Služio u Siriji i Čečeniji

Surovikin je od oktobra 2022. do januara 2023. bio na čelu celokupne ruske vojne operacije u Ukrajini, sve dok ga Putin nije smenio.

Izgubio je Putinovo poverenje usred straha u Kremlju da je tog leta planirao državni udar kojeg je predvodio komandant Vagnera Jevgenij Prigožin.

Surovikin navodno je kažnjen slanjem u Afriku, gde je nadzirao Putinove vojne operacije u severnoj Africi.

(TheSun)

"To se dešava kada imate na klupi gubitnika iz Splita!" Bivši fudbaler Dinama isprozivao Slavena Bilića
Sport

"To se dešava kada imate na klupi gubitnika iz Splita!" Bivši fudbaler Dinama isprozivao Slavena Bilića

Janik Siner saopštio loše vesti!
Sport

Janik Siner saopštio loše vesti!

BONUS VIDEO

#Rusija vesti #rat u Ukrajini najnovije vesti #rat u ukrajini vesti #Sergej Surovikin #general Sergej Surovikin #ruski general Sergej Surovikin #Vladimir Putin vesti #Rusija najnovije vesti #Rusija vesti 2026 #Vladimir Putin najnovije vesti #rat u Ukrajini najnovije vesti 2026 #Rusija najnovije vesti 2026 #rat u Ukrajini vesti 2026 #Vladimir Putin najnovije vesti 2026 #Vladimir Putin vesti 2026
Komentari 0
КАТАСТРОФА КИЈЕВСКИХ СНАГА! Изгубили 10.000 војника и плаћеника за САМО НЕДЕЉУ ДАНА?!

KATASTROFA KIJEVSKIH SNAGA! Izgubili 10.000 vojnika i plaćenika za SAMO NEDELJU DANA?!