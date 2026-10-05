Pojavila se informacija da se Surovikin, nakon nekoliko godina provedenih u Africi, ponovo nalazi u Moskvi, preneo je britanski "The Sun".

O tome je govorio ruski vojni komentator, pukovnik Viktor Baranec. Foto: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool / Zuma Press / Profimedia

– Generali poput njega ne leže besposleni na kauču – rekao je.

– Rusiji i njenoj vojsci potrebni su takvi generali. U Kremlju i Ministarstvu odbrane ozbiljno razmišljaju o tome kako Surovikina, čvrstog, odlučnog i snažnog vojnog komandanta, uklope i u stvarnost koja se trenutno oblikuje na frontu – dodao je komentator.

U opticaju su dve teorije

Prema jednoj od teorija, "General Armagedon" mogao bi da preuzme vođenje operacija s ciljem zauzimanja ukrajinskih gradova-tvrđava Slovjanska i Kramatorska, gde ruske snage i dalje gube položaje.

Druga teorija predviđa da bi potencijalno mogao da predvodi novu ofanzivu prema Kijevu, sve do Černihiva.

Služio u Siriji i Čečeniji

Surovikin je od oktobra 2022. do januara 2023. bio na čelu celokupne ruske vojne operacije u Ukrajini, sve dok ga Putin nije smenio.

Izgubio je Putinovo poverenje usred straha u Kremlju da je tog leta planirao državni udar kojeg je predvodio komandant Vagnera Jevgenij Prigožin.

Surovikin navodno je kažnjen slanjem u Afriku, gde je nadzirao Putinove vojne operacije u severnoj Africi.

(TheSun)

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