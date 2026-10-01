Rusija će proterati više mađarskih diplomata iz Ambasade Mađarske u Moskvi i generalnih konzulata te zemlje u Kazanju i Sankt Peterburgu, kao odgovor na proterivaje ruskih diplomata iz Mađarske, saopštilo je danas Ministarstvo spoljnih poslova Rusije.

- U Ministarstvo spoljnih poslova Rusije 1. oktobra pozvan je privremeni otpravnik poslova Mađarske u Ruskoj Federaciji Gabor Gergič - navodi se u saopštenju i dodaje da su diplomate dobile rok od dve nedelje da odu, prenosi Interfaks. Foto: Mikhail Metzel/Zuma Press/Profimedia

NJemu je, dodaje se, "uručen odlučan protest zbog neosnovanog i otvoreno neprijateljskog zahteva mađarskih vlasti od 8. septembra 2026. godine da određeni broj ruskih diplomatskih službenika napusti teritoriju zemlje".

- Mađarski diplomata je obavešten da će, kao odgovor, grupa zaposlenih u Ambasadi Mađarske u Moskvi, kao i u generalnim konzulatima Mađarske u Sankt Peterburgu i Kazanju, biti dužna da u roku od dve nedelje napusti teritoriju Ruske Federacije - navelo je rusko Ministarstvo spoljnih poslova.

Foto: Profimedia

Mađarska je 8. septembra donela odluku o proterivanju 10 ruskih diplomata. Kako je tada izjavila šefica mađarske diplomatije Anita Orban, ta lica su se "u Mađarskoj bavila aktivnostima koje su nedopustive za diplomate u skladu sa Bečkom konvencijom",podseća Interfaks.

Ovo je prvi put da je Mađarska proterala ruske diplomate od početka opšteg rata u Ukrajini. Prethodni incident dogodio se u martu 2018. godine, kada je Budimpešta proglasila ruskog diplomatu personom non grata kao deo koordinisane akcije zapadnih zemalja kao odgovor na trovanje bivšeg pukovnika GRU Sergeja Skripalja i njegove ćerke Julije u Solsberiju, u Velikoj Britaniji.

(uawire.org)