Ruski predsednik Vladimir Putin potpisao je ukaz kojim se ograničava javno objavljivanje određenih podataka o ruskom sektoru nafte, gasa i drugih energenata, uključujući informacije o izvozu, proizvodnji rafinerija i trgovanju gorivom.

Prema dokumentu koji je objavila pres služba Kremlja, mere su donete kao odgovor na poteze Sjedinjenih Američkih Država i država i međunarodnih organizacija koje su im se pridružile, prenosi Komersant.

Ograničeno je:

  • Širenje informacija o izvozu energetskih kompanija, uključujući naziv robe, cenu, količinu, prodavce, kupce i prevoznike.
  • Objavljivanje podataka o rutama i pravcima isporuka, kao i koordinatama skladišta.
  • Ukaz takođe obuhvata carinsku statistiku o izvozu energetskih proizvoda i podatke o obimu proizvodnje ruskih rafinerija.
  • Ograničeno je i objavljivanje informacija o berzanskim transakcijama gorivom, a podaci sa tog spiska neće moći da se objavljuju u medijima i na internetu.

Ukaz bi mogao da oteža praćenje ruskog izvoza energenata, posebno količina, cena, kupaca i pravaca isporuke, kao i procenu proizvodnje u rafinerijama, prenose mediji.

(Tanjug)

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