Investicija "teška" čak 15 miliona evra transformisaće ključna postrojenja ovog industrijskog stuba Srbije, sa primarnim fokusom na energetsku efikasnost, pouzdanost i ekološku bezbednost.

Planirano je da radovi traju do 18. novembra, kada se očekuje ponovno pokretanje proizvodnih traka.

Da remont ovakvih razmera nije običan tehnički servis, svedoči i broj ljudi angažovanih na terenu je više od hiljadu radnika je uključeno u operacije demontaže, čišćenja, testiranja i modernizacije.

Pored oko 400 zaposlenih iz same Petrohemije, na lokaciji je angažovano i preko 620 radnika eksternih izvođača. Foto: Z. Jovanović Mačak

Posebno je značajna činjenica da lavovski deo ovog posla obavljaju domaće kompanije, čime se ova višemilionska investicija direktno preliva u domaću ekonomiju, upošljavajući lokalnu operativu i stručnjake.

Pokretanje ovako masivnog i skupog projekta šalje i snažnu ekonomsko-političku poruku. Budući da je većinski vlasnik HIP Petrohemije Naftna industrija Srbije (NIS), kompanija koja se zbog ruske vlasničke strukture našla pod udarom američkih OFAC sankcija, u javnosti su se s vremena na vreme javljale spekulacije o potencijalnom usporavanju investicija i zapostavljanju ovog pančevačkog kompleksa.

Međutim,aktuelna stvarnost na terenu demantuje takve scenarije odnosno kapitalni remont od 15 miliona evra jasan je dokaz da geopolitički pritisci i složene pravne okolnosti nisu paralizovali razvojne planove. Naime, NIS je kroz kontinuitet stabilnog poslovanja obezbedio da Petrohemija ostane u vrhu prioriteta, pokazujući da kompanija nije prepuštena sama sebi, niti marginalizovana unutar naftno-hemijskog prerađivačkog kompleksa države.

Glavna oštrica ovog kapitalnog remonta usmerena je na fabriku „Etilen“, koja predstavlja tehnološko srce Petrohemije. Najvažniji radovi obuhvatiće rekonstrukciju i modernizaciju dva ključna kotla za proizvodnju pare visokog pritiska. Tako bar tvrdi menadžment Petrohemije.

- Ovaj remont, koji počinjemo, imaće više od 11000 aktivnosti, reč je o dakle o veoma kompleksnom poslu koji je izuzetno važan jer smo u sistemu NIS-a i utičemo i na energetski sistem Srbije. Fokus u radovima biće na energetskoj efikasnosti i smanjenju potrošnje energije i poboljšanju pouzdanosti fabrike. Pažnja je usmerena i na kotlovima za proizvodnju pare visokog pritiska, koji su srce pogona gde proizvodimo etilen. Treba da se kaže da benefite već uživaju građani, jer u poslednjih godinu i po dana kada smo imali poslednji remont, fabrika nije imala nijedno ispadanje i Pančevci nisu videli visoki plamen na baklji, tako da neće ni sad ništa osetiti - kaže Goran Stojilković. direktor HIP Petrohemije Pančevo, za “Blic Biznis”. Foto: Z. Jovanović Mačak

U prevodu, fabrika će nakon novembra proizvoditi više i stabilnije, uz znatno manji ekološki otisak.Jedno od ključnih pitanja koje se uvek postavlja pri zaustavljanju i pokretanju masivnih hemijskih kompleksa jeste bezbednost okoline. Rukovodstvo HIP Petrohemije i inženjerski timovi sproveli su proceduru planskog zaustavljanja sa maksimalnim stepenom predostrožnosti.

Stanovnici Pančeva bezbedni

Svi tehnološki procesi su bezbedno prekinuti, gasovi su neutralisani u kontrolisanim uslovima, tako da stanovnici Pančeva i okolnih mesta nemaju nikakvog razloga za brigu. Ekološki monitoring radi u punom kapacitetu, a sam remont je projektovan tako da se uticaj na životnu sredinu svede na apsolutnu nulu.

Značaj ove investicije postaje jasan kada se pogleda proizvodna karta HIP Petrohemije. Reč je o jedinom domaćem proizvođaču polietilena i sintetičkog kaučuka čiji integrisani kompleks ima projektovani godišnji kapacitet od preko 600.000 tona petrohemijskih proizvoda. Pauza u proizvodnji, koja traje skoro dva meseca, u normalnim okolnostima mogla bi da izazove potrese na tržištu petrohemijskih proizvoda, plastike i kaučuka. Međutim, u ovom slučaju, scenario nestašice je uspešno predupređen.

Menadžment je napravio stopostotne robne zalihe svih ključnih proizvoda, tako da će svi domaći i inostrani kupci biti redovno i nesmetano snabdevani tokom celog trajanja remonta. Drugim rečima, tržišna stabilnost ostaje nepokolebana, a Petrohemija još jednom dokazuje profesionalizam u planiranju velikih poslovnih operacija. Foto: Z. Jovanović Mačak

Kapitalni remont koji se trenutno sprovodi nije samo održavanje postojećeg stanja, već trasiranje puta za novu fazu razvoja. Kada se 18. novembra mašine ponovo pokrenu, HIP Petrohemija ući će u zimski period jača, energetski efikasnija i tehnološki superiornija.U vremenima kada globalna ekonomija tetura pod pritiskom energetskih kriza i geopolitičkih prestrojavanja, Pančevo šalje jasnu poruku a to je da investicioni ciklus ne staje.

Zahvaljujući sinergiji sa NIS-om i jasnoj razvojnoj strategiji, ovaj hemijski gigant ostaje stabilan bedem domaće industrije, spreman da odgovori na sve izazove koje donosi budućnost.

(Blic)

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