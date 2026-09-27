Mnogi se pitaju kako se pripremiti za dolazak u svetinju, šta poneti, kome se čitaju molitve i da li postoji nešto što bi svaki hodočasnik trebalo da zna pre nego što zakorači u manastir.

Foto: Depositphotos/EdZbarzhyvetsky

 

Šta treba poneti u manastir?

Jedno od najčešćih pitanja jeste šta vernik treba da ponese kada dolazi u Tumane. Iz manastira poručuju da je, pre svega, važno doći sa iskrenom verom i nadom u pomoć Božiju, dok darovi poput ulja, šećera, kafe, peškira ili vina nisu obavezni.

Da li se treba postom pripremiti za dolazak?

Mnogi se pitaju i da li je neophodno postiti pre dolaska. Post nije uslov za posetu manastiru, osim ukoliko se vernik priprema za pričešće, dok se pravoslavnim hrišćanima preporučuje da poste sredom, petkom i tokom postova koje je Crkva propisala.

Foto: Depositphotos/dimaberkut, zolnierek

 

Da li može da se čita posebna molitva?

Posebnu pažnju hodočasnici posvećuju molitvama. U Tumanu se molitve čitaju svima koji su prisutni, za zdravlje i Božiji blagoslov, a iz manastira podsećaju da je vreme provedeno u svetinji prilika za molitvu i sabranost.

Da li molitva može da se čita telefonom?

Kada je reč o molitvama putem telefona, iz manastira navode da se one ne čitaju na taj način. Kako objašnjavaju, najbolje je da vernik lično dođe u svetinju i potrudi se, dok se u situacijama kada dolazak nije moguć telefonom mogu ostaviti imena za pominjanje.

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Da li treba lično doći?

Još jedno često pitanje jeste da li vernik mora lično da dođe u manastir. Iz Tumana poručuju da je lični dolazak u svetinju uvek poželjan.

- To je uvek dobro i blagosloveno. I kada idemo kod lekara ili gde bilo po pomoć ili neku potrebu, uvek smo lično prisutni, tako treba i pred Boga stati - poručuju iz Tumana.

Kome se čitaju molitve za porod?

Hodočasnike često zanima i kome se čitaju molitve za potomstvo. Prema manastirskim uputstvima, one su namenjene bračnim parovima koji nemaju decu, a venčani su u crkvi.

Foto: Depositphotos/Laures

 

Šta raditi sa osveštanim uljem, vodom i delićem odežde svetitelja?

Posebna pitanja odnose se i na ono što vernici nose kući iz svetinje. Osveštano ulje i voda mogu se koristiti sa verom kao blagoslov, dok se delić odežde svetitelja nosi uz sebe. Ukoliko bolesna osoba ne može da dođe u manastir, moguće je doneti deo njene odeće, koji se potom prinese moštima.

Koliko košta čitanje molitve?

Pojedini hodočasnici pitaju i koliko košta čitanje molitve. Iz manastira odgovaraju da molitva nema cenu, a da svako, u skladu sa svojom željom i mogućnostima, može ostaviti prilog.

(MONDO)

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