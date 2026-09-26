Putin je Heremove izjave o napadu na Rusiju nazvao političkim klovniranjem, prenosi RIA Novosti.

„To je slučaj, znate, kako se mi šalimo: cirkus je otišao, ali su klovnovi ostali. To je političko klovniranje”, rekao je predsednik tokom konferencije za novinare na Međunarodnom forumu ujedinjenih kultura u Sankt Peterburgu.

Putin je, radi poređenja, istakao da Estonija ima nešto više od 1,3 miliona stanovnika, dok sama ruska vojska broji 1,535 miliona pripadnika. „To je očigledno potpuna besmislica, potpuno buncanje. Ali, nažalost, to su ljudi sa kojima danas moramo da imamo posla u Zapadnoj Evropi”, prenela je pres-služba Kremlja reči predsednika. Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Ranije je ERR izvestio da je novi šef estonskog Ministarstva odbrane, tokom govora na Univerzitetu u Tartu 17. septembra ove godine, pokrenuo pitanje mogućnosti napada na Rusiju. Prema rečima ministra, sa ekonomskog stanovišta, za Estoniju bi bilo isplativije da prva izvede napad.

Herem je kasnije pokušao da se opravda, napominjući da je svoje izjave izneo polušaljivo, u kontekstu rasprave o posledicama dugotrajne mobilizacije. Ipak, takve izjave su izazvale veliki skandal u zemlji.

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