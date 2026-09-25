Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je na marginama Generalne skupštine UN izjavio da je spreman da u Moskvu doputuje "raketom".

Agencija RIA Novosti prenosi danas da je Zelenski upotrebio nepristojan jezik odgovarajući na pitanja ruskih novinara o mogućnosti posete Moskvi kada se, zajedno sa ukrajinskom delegacijom, uputio ka sedištu UN i kada ga je dočekao dopisnik "Vesti", koji ga je nekoliko puta pitao o njegovoj poseti Moskvi radi pregovora.

- Volodimire Oleksandroviču, kada ćete u Moskvu? Kada u Moskvu? - dovikivali su mu na ruskom.

Zelenski je prošao bez odgovora. Tek kad je ušao u prostor u koji novinari nisu mogli da uđu, odgovorio je: "Na je*enoj raketi".

Snimak se brzo proširio internetom, a reagovovala je i Moskva.

While entering the UN headquarters in New York, Ukrainian President Zelensky was approached by journalists from the Russian VESTI state-owned media outlet and asked when is he planning to visit Moscow.



After walking away a few steps, Zelensky covered his mouth with his hand and… pic.twitter.com/EQPWPYqn72 — Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) September 23, 2026

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov komentarisao je tu izjavu. Rekao je da ukrajinski predsednik nije isključio mogućnost pregovora u Moskvi.

Peskov je dodao kako nije čuo da je Zelenski odbio posetu, kao i da ukrajinski lider u NJujorku daje „mnogo izjava“, izvestila je ruska državna agencija TASS. Na pitanje o mogućem susretu ruskog predsednika Vladimira Putina i američkog predsednika Donalda Trampa na marginama samita G20, Peskov je rekao da je o tome „preuranjeno“ govoriti jer „odluka još nije donesena“.

Podsetimo, Zelenski je i ranije odbijao ruske predloge za sastanak s Putinom u Moskvi. U junu ove godine izjavio je da Ukrajina „ne igra takve igre“ i naglasio da bi se sastanak mogao održati u neutralnoj zemlji. Kao moguće lokacije naveo je Švajcarsku, Tursku ili neku od zemalja Bliskog istoka, ali je dodao kako „Putin ne želi da prekine rat“. Foto: CHIP SOMODEVILLA/Getty images/Profimedia

Američki šef diplomatije Marko Rubio izjavio je na konferenciji za novinare u NJujorku da se Vašington nada da će Putin prihvatiti poziv na samit G20. Skup se u decembru održava u Majamiju, a Rubio smatra da bi Putinov dolazak bio prilika za pregovore.

Ipak, agencija Blumberg je objavila, pozivajući se na svoje izvore, da će Putin verovatno propustiti samit u Majamiju. Istovremeno, navodi se da Putin u novembru planira da poseti Kinu zbog samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje, kojim predsedava Si Đinping.

Zelenski je ranije izjavio da je spreman da se sastane s Putinom na samitu G20 u Majamiju. Nakon sastanka s Trampom na marginama Generalne skupštine UN u nedelju, Zelenski je ponovio spremnost za susret s Putinom i dodao da bi Tramp mogao da organizuje trilateralni sastanak kako bi se ubrzao put prema miru.

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