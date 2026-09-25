Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je na marginama Generalne skupštine UN izjavio da je spreman da u Moskvu doputuje "raketom".
Agencija RIA Novosti prenosi danas da je Zelenski upotrebio nepristojan jezik odgovarajući na pitanja ruskih novinara o mogućnosti posete Moskvi kada se, zajedno sa ukrajinskom delegacijom, uputio ka sedištu UN i kada ga je dočekao dopisnik "Vesti", koji ga je nekoliko puta pitao o njegovoj poseti Moskvi radi pregovora.
- Volodimire Oleksandroviču, kada ćete u Moskvu? Kada u Moskvu? - dovikivali su mu na ruskom.
Zelenski je prošao bez odgovora. Tek kad je ušao u prostor u koji novinari nisu mogli da uđu, odgovorio je: "Na je*enoj raketi".
Snimak se brzo proširio internetom, a reagovovala je i Moskva.
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Portparol Kremlja Dmitrij Peskov komentarisao je tu izjavu. Rekao je da ukrajinski predsednik nije isključio mogućnost pregovora u Moskvi.
Peskov je dodao kako nije čuo da je Zelenski odbio posetu, kao i da ukrajinski lider u NJujorku daje „mnogo izjava“, izvestila je ruska državna agencija TASS. Na pitanje o mogućem susretu ruskog predsednika Vladimira Putina i američkog predsednika Donalda Trampa na marginama samita G20, Peskov je rekao da je o tome „preuranjeno“ govoriti jer „odluka još nije donesena“.
Podsetimo, Zelenski je i ranije odbijao ruske predloge za sastanak s Putinom u Moskvi. U junu ove godine izjavio je da Ukrajina „ne igra takve igre“ i naglasio da bi se sastanak mogao održati u neutralnoj zemlji. Kao moguće lokacije naveo je Švajcarsku, Tursku ili neku od zemalja Bliskog istoka, ali je dodao kako „Putin ne želi da prekine rat“.
Američki šef diplomatije Marko Rubio izjavio je na konferenciji za novinare u NJujorku da se Vašington nada da će Putin prihvatiti poziv na samit G20. Skup se u decembru održava u Majamiju, a Rubio smatra da bi Putinov dolazak bio prilika za pregovore.
Ipak, agencija Blumberg je objavila, pozivajući se na svoje izvore, da će Putin verovatno propustiti samit u Majamiju. Istovremeno, navodi se da Putin u novembru planira da poseti Kinu zbog samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje, kojim predsedava Si Đinping.
Zelenski je ranije izjavio da je spreman da se sastane s Putinom na samitu G20 u Majamiju. Nakon sastanka s Trampom na marginama Generalne skupštine UN u nedelju, Zelenski je ponovio spremnost za susret s Putinom i dodao da bi Tramp mogao da organizuje trilateralni sastanak kako bi se ubrzao put prema miru.