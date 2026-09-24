Analize krvi stanovnika koji žive u blizini velike hemijske fabrike u Tornton-Klivlisu, u Lankaširu, Velika Britanija, pokazale su da skoro 70 odsto njih ima visok "večne hemikalije" koja izaziva rak u krvi.

Firma "Li Dej" saopštila je da je testirano 49 ljudi od kojih je 69 odsto imalo povišen nivo "PFOA" - što ih je dovelo u rizik od razvoja zdravstvenih problema poput visokog holesterola i određenih vrsta raka. Dave Nelson / PA Images / Profimedia

Stanovnici žive blizu industrijskog objekta gde se PFOA koristila do 2012. godine, njime je upravljala kompanija ICI Chemicals do 1992. godine, a sada njime upravlja kompanija AGC Chemicals.

Majka strahuje da je godinama trovala svoju decu

Sem Hamond (48) živi blizu proizvodnog pogona u Hilhausu već 21 godinu i strahuje da je mogla otrovati svoju decu dojenjem.

- Nema mnogo istraživanja, ali iz svega što sam pokušavala da saznam o tome znamo da se prenosi dojenjem, znamo da može da prođe kroz placentu - rekla je ona.

Na samo korak od fabrike, nalazi se njena bašta gde je redovno je gajila voće i povrće, uključujući krompir, paradajz i jagode. Takođe je držala kokoške i patke koje su nosile jaja, koja je njena porodica konzumirala. Dave Nelson / PA Images / Profimedia

Sem sada strahuje da je godinama trovala decu time što im je davala da jedu povrće i voće koje je uzgajala.

Šta je PFOA

PFOA (perfluorooktanska kiselina) je klasifikovana kao kancerogen i deo je grupe hemikalija PFAS (per- i polifluoroalkil supstance), takozvanih "večitih hemikalija" jer se njihova razgradnja u životnoj sredini može razgraditi vekovima.

Poznato je da se PFOA nakuplja u krvi i može izazvati rak, poremećaje imunog sistema, kao i visok, loš holesterol.

Agencija za životnu sredinu i lokalne vlasti istražuju proizvodni pogon Hilhaus od 2024. godine kako bi utvrdili istorijsku kontaminaciju i sve rizike. Foto: AI Gemini/ilustracija

Izdato upozorenje stanovnicima

Stanovnicima je od tada rečeno da budu oprezni sa konzumiranjem domaćih proizvoda, a dve bašte su privremeno zatvorene.

PFOA je zabranjena u Velikoj Britaniji 2020. godine nakon što ju je Svetska zdravstvena organizacija (SZO) klasifikovala kao kancerogen Grupe 1, što znači da predstavlja rizik za ljude i životinje.

Advokatska firma Li Dej saopštila je da je sarađivala sa dr Dejvom Megsonom sa Univerziteta Mančester Metropolitan (MMU) i kompanijom Watershed Investigations kako bi istražila hemijsko zagađenje u tom području.

Kategorija visokog rizika

Testovi koje su organizovali pokazali su nivoe PFOA iznad 20 nanograma po mililitru kod 69% testiranih, što ih svrstava u kategoriju visokog rizika, sa ukupnim prosekom od 26 nanograma po mililitru.

Portparol kompanije AGC Chemicals Europe, Ltd. rekao je da razume zabrinutost koju stanovnici mogu imati nakon testiranja.

Ukazali su na stav vlade Velike Britanije da testiranje krvi PFAS-om ne predviđa buduće zdravstvene probleme.

- Iz ovih razloga, biomonitoring PFAS-a trenutno se ne preporučuje putem NHS-a ili privatnih analiza krvi - rekli su, dodajući da se lokacija koristi za hemijsku proizvodnju više od jednog veka, a pre njih su je koristili i razni operateri.

- Pošto je šira višeagencijska istraga još uvek u toku i nije doneta formalna odluka o kontaminaciji zemljišta u skladu sa Delom 2A Zakona o zaštiti životne sredine, ne možemo spekulisati o budućim ishodima ili sledećim koracima.

Agencija za životnu sredinu saopštila je da nastavlja istragu slučaja kako bi bolje razumela prirodu i obim kontaminacije i kakav rizik bi to moglo da predstavlja.

Partnerka iz organizacije Li Dej, Sara Mur, nazvala je rezultate analize krvi „veoma zabrinjavajućim“ i pozvala vladu da sprovede obećane mere u vezi sa kontaminacijom PFAS-om.

Ona je rekla da zajednica Tornton Klivlisa „plaća cenu“ u smislu potencijalnih zdravstvenih posledica, ograničenja u onome što mogu da uzgajaju i jedu lokalno i vrednosti svoje imovine.

(Skaj njuz)

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