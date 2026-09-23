Lideri severnog regiona Tigraj u Etiopiji objavili su da su ponovo u ratu sa saveznom vladom. Sukobi su izbili u Tigraju i dva susedna regiona, okončavši četvorogodišnji mirovni sporazum, piše CNN.

Prethodni građanski rat, vođen između Narodnooslobodilačkog fronta Tigraj (NFTT) i saveznih snaga od 2020. do 2022. godine, odneo je stotine hiljada života. Završen je potpisivanjem sporazuma u ​​Pretoriji u novembru 2022. godine. Foto: Jutjub printskrin/VICE News

Novim sukobima prethodili su meseci napetosti. Situacija je eskalirala u nedelju, kada je NFTT objavio da je formirao savez sa šest drugih naoružanih grupa iz cele Etiopije sa ciljem svrgavanja vlade premijera Abije Ahmeda. Foto: Jutjub printskrin/VICE News

- Nakon što je autokratski i genocidni režim Abija Ahmeda pojačao invaziju na narod Tigraja, regionalna vlada Tigraja objavila je da je njenim snagama naređeno da izvrše kontranapad i da su ušle u odbrambeni rat - saopštila je regionalna administracija koju predvodi NFTT.

Savetnik premijera Ahmeda i bivši zvaničnik NFTT-a, Getačev Reda, objavio je na platformi "Iks" da je NFTT preuzeo kontrolu nad aerodromima u Tigraju kojima upravlja federalna vlada. Dodao je da je pokrenuta "opšta ofanziva" protiv vladinih položaja u susednim regionima Afar i Amhara.

Etiopske avio-kompanije su obustavile su sve letove u region.

Naoružane grupe stale na stranu Tigraja

Četiri izvora potvrdila su izbijanje borbi u Tigraju, Afaru i Amhari: visoki vladin zvaničnik, diplomata, humanitarni radnik i osoba sa vezama sa NFTT-om i savezničkim milicijama.

U Afaru, kažu, snage Tigraja bore se zajedno sa lokalnom naoružanom grupom, dok su u Amhari saveznici milicije Fano. Milicija Fano je bila na strani federalne vlade tokom rata 2020-2022, ali se pobunila protiv nje 2023. Fano je sada član novog saveza sa TFLF-om. Foto: Jutjub printskrin/VICE News

Portparoli premijera Ahmeda, savezne vlade i NFTT-a nisu odmah odgovorili na zahteve za komentar u sredu. Savezna vlada optužuje NFTT da krši sporazum iz Pretorije i pokušava da izazove haos.

Portparolka premijera, Bilen Sejum, rekla je za Rojters da članovi novog saveza već neko vreme rade zajedno i da imaju finansijsku podršku susedne Eritreje, istorijskog neprijatelja Etiopije.

Eritreja je više puta negirala optužbe da podržava etiopske naoružane grupe. NJen ministar informisanja odbio je da komentariše nove sukobe u sredu.

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