Na društvenim mrežama dele svoje utiske ali i teškoće sa kojima se suočavaju, a neretko je to učenje jezika.
TikTok influenserka Naila za sebe kaže da je devojka afričkih korena koja sada živi balkanskim načinom života.
Jedan od njenih snimaka koji je privukao mnogo pažnje i zasmejao javnost jeste kada pokušava da pročita tekst na srpskom međutim nailazi na poteškoće te iznervirana odmah na čistom srpskom kaže i po neku psovku:
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Mnogi su je pohvalili kako je savladala jezik, kao i što se veoma trudi te da je savladala i neke teže reči. Ona je svoje znanje odlučila dalje da prenese te je pokazala kako Bušmane uči srpski.
Naila je pokazala i da joj se dopada srpska narodna muzika te neretko objavljuje snimke pesama koje sluša, te kaže da joj i to pomaže da nauči jezik. Inače, Naila na TikToku ima brojne fanove ,a nekoliko desitina njih je prati i komentariše zanimljive klipove koje objavljuje.