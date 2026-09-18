Na društvenim mrežama dele svoje utiske ali i teškoće sa kojima se suočavaju, a neretko je to učenje jezika.

TikTok influenserka Naila za sebe kaže da je devojka afričkih korena koja sada živi balkanskim načinom života. Foto: Printskrin/TikTok/Naila__y

Jedan od njenih snimaka koji je privukao mnogo pažnje i zasmejao javnost jeste kada pokušava da pročita tekst na srpskom međutim nailazi na poteškoće te iznervirana odmah na čistom srpskom kaže i po neku psovku:

Mnogi su je pohvalili kako je savladala jezik, kao i što se veoma trudi te da je savladala i neke teže reči. Ona je svoje znanje odlučila dalje da prenese te je pokazala kako Bušmane uči srpski.

Naila je pokazala i da joj se dopada srpska narodna muzika te neretko objavljuje snimke pesama koje sluša, te kaže da joj i to pomaže da nauči jezik. Inače, Naila na TikToku ima brojne fanove ,a nekoliko desitina njih je prati i komentariše zanimljive klipove koje objavljuje.

(Kurir)

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