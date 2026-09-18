Prema NASA, strma udubina široka je oko 220 metara, odnosno koliko iznose dužine dva fudbalska terena, i duboka do 50 metara, što odgovara visini tri žuta školska autobusa postavljena jedan na drugi.

To je najveći poznati krater u Sunčevom sistemu nastao u novije vreme kao posledica udara, prenosi CBS News.

Istraživači su rekli da se procenjuje da se tako veliki događaj dešava samo jednom u 132 godine, što ga čini pravim rudnikom informacija u trenutku kada se NASA priprema da izgradi bazu za astronaute na Mesecu.

- Ovaj događaj predstavlja statistički redak događaj, praktično posmatranje koje se dešava jednom u životu - napisali su naučnici u jednoj od dve studije o ovoj temi koje su objavljene u časopisu Science Advances.

The crater, which is bigger than the Roman Colosseum, is the result of a powerful impact two years ago. https://t.co/9QtPeiMExV — NBC News (@NBCNews) September 17, 2026

NASA letelica "Lunar Reconnaissance Orbiter" (LRO) uočila je krater na strani Meseca okrenutoj ka Zemlji negde između 11. aprila i 22. maja 2024. godine, ubrzo nakon što je nastao kada je fragment asteroida ili komete, veličine zgrade od tri do šest spratova, udario u površinu. Udar na Mesec nije bio registrovan u realnom vremenu teleskopima na Zemlji i u svemiru.

Širokougaoni snimci LRO nisu identifikovani u ogromnoj količini podataka sve do avgusta 2025. godine. Svemirska letelica prikupila je detaljnije snimke prošle jeseni, nakon čega je početkom ove godine potvrđeno otkriće.

Krater nazvan po pokojnom Tomasu Mekgičinu, bivšem direktoru Lunarnog i planetarnog instituta u Hjustonu, tri puta je veći od prethodnog rekordera koji je LRO pronašao pre deset godina.

Mesec je, prekriven kraterima još od drevnih vremena, dom nekih od najvećih udarnih kratera u Sunčevom sistemu, uključujući jedan koji se prostire na više od 2.500 kilometara.

Ovaj najnoviji udar preoblikovao je površinu Meseca na području dužem od 120 kilometara. Prašina i stenovito zemljište izbačeni su pod većim uglom nego što se očekivalo, prema rečima Marka Robinsona, glavnog naučnika zaduženog za kamere LRO, koji radi u kompaniji Intuitive Machines. Robinson je bio vodeći autor jedne od studija.

Druga studija identifikovala je hladnu zonu široku oko osam kilometara oko novog kratera, što je u skladu sa rastresanjem gornjeg sloja tla na Mesecu. Koautor studije Dejvid Pejdž sa Univerziteta Kalifornija u Los Anđelesu upoređuje ovaj proces sa baštovanstvom.

- Sada na udare gledamo kao na način da se obrađuje regolit da se sedimenti premeštaju i da se materijal koji se obično nalazi ispod površine izbacuje na nju - rekao je Pejdž.

NASA Lunarni izviđački orbiter kruži oko Meseca od 2009. godine, pružajući pogled izbliza na površinu Meseca dok se svemirska agencija priprema da pošalje astronaute nazad.

Brojna otkrića kratera od strane LRO od njegovog lansiranja pokazuju da se gornji santimetar tla na Mesecu prevrće izbačenim materijalom svakih 80.000 godina, brže nego što se ranije mislilo, prema Robinsonu.

Suprotno uvreženom verovanju da će prašnjavi lunarni otisci Apolo lunarnih šetača trajati zauvek, oni su "definitivno odavno nestali u tom vremenskom okviru", rekao je Robinson u imejlu.

Sledeći korak je izračunavanje rizika od izbačenog materijala iz kratera za planiranu NASA bazu na Mesecu:

- Te informacije će pomoći inženjerima da ojačaju strukture tako da se ne bi moralo brinuti o oštećenjima - zaključuje Robinson.

(Telegraf.rs)

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