Kuast je navodno priznala krađu, pa je evidentirana zbog kaznenog dela koje se tretira kao teži prekršaj, kako pokazuju podaci o hapšenjima na internetu.
Kancelarija šerifa okruga Rajt objavio je njen "magšat", koji je vrlo brzo zbunio hiljade ljudi na internetu. Fotografija se proširila društvenim mrežama, a mnogi nisu mogli da veruju koliko Kuast liči na DŽenifer Lopez, pop zvezdu koja je otpevala hitove kao što su "Jenny from the Block" i "Love Don‘t Cost A Thing".
"Dvojnica DŽej Lo", "Stvarno sam mislila da je ovo DŽenifer Lopez", "Kladim se da joj stalno govore da liči na DŽej Lo. Čak sam i ja morala dvaput (ili čak triput) da pogledam fotografiju", "Greška u Matriksu", "DŽenifer, ako odmah ne dođeš po svoju sestru i ne uradiš taj DNK test...", "Ovo je definitivno ona, jer nema šanse. Ili je klon", bili su samo neki od komentara.
Kuast je, prema pisanju stranih medija, puštena dan posle hapšenja.
Zapisi na internetu pokazuju da je Sajrena i prethodno imala problema sa zakonom. Dvojnica DŽenifer Lopez ranije je bila uhapšena zbog niza prekršaja i kaznenih dela, uključujući posedovanje droge, vožnju pod uticajem alkohola, bežanje od policije i davanje lažnih podataka o identitetu.