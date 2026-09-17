Kuast je navodno priznala krađu, pa je evidentirana zbog kaznenog dela koje se tretira kao teži prekršaj, kako pokazuju podaci o hapšenjima na internetu.

Kancelarija šerifa okruga Rajt objavio je njen "magšat", koji je vrlo brzo zbunio hiljade ljudi na internetu. Fotografija se proširila društvenim mrežama, a mnogi nisu mogli da veruju koliko Kuast liči na DŽenifer Lopez, pop zvezdu koja je otpevala hitove kao što su "Jenny from the Block" i "Love Don‘t Cost A Thing".

"Dvojnica DŽej Lo", "Stvarno sam mislila da je ovo DŽenifer Lopez", "Kladim se da joj stalno govore da liči na DŽej Lo. Čak sam i ja morala dvaput (ili čak triput) da pogledam fotografiju", "Greška u Matriksu", "DŽenifer, ako odmah ne dođeš po svoju sestru i ne uradiš taj DNK test...", "Ovo je definitivno ona, jer nema šanse. Ili je klon", bili su samo neki od komentara. Foto: Wright County Sheriff‘s Office

Kuast je, prema pisanju stranih medija, puštena dan posle hapšenja.

Zapisi na internetu pokazuju da je Sajrena i prethodno imala problema sa zakonom. Dvojnica DŽenifer Lopez ranije je bila uhapšena zbog niza prekršaja i kaznenih dela, uključujući posedovanje droge, vožnju pod uticajem alkohola, bežanje od policije i davanje lažnih podataka o identitetu.

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