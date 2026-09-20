Sajt Confused.com sproveo je istraživanje prema kojem je najprepoznatljivija ikona na instrument tabli znak za nizak nivo goriva u rezervoaru, koju je prepoznalo 91 posto ispitanika. No, iznenađujuće je da oznaku za ABS sistem nije prepoznalo 35% ispitanika, simbol niskog pritiska u gumama 32%, a indikator vazdušnog njih 29 posto.

Još gori rezultati bili su kod električnih i hibridnih vozila, koja imaju još više specifičnih simbola. Simbol "električnog kvara" nije prepoznalo najviše ispitanika – čak 80 posto. Ta ikona, koja upozorava na grešku u bateriji ili motoru nalazi se samo u električnim automobilima, pa je to donekle i razumljivo, budući da većina vozača u EU još nije imala neposredni kontakt s automobilima na struju. Foto: Daniel Krasoń / Alamy / Profimedia

Gotovo četiri od pet vozača u EU (77%), nije prepoznalo "kontrolnu lampicu za automatsko kotrljanje (glide)" koja dopušta hibridnim vozilima da zadrže svoju brzinu drugi je najčešće pogrešno shvaćen simbol na kontrolnoj tabli.

Na visokom mestu zbunjujućih simbola su i "EV mode", lampica koja se pali kad se u automobilu uključi potpuno električni način rada sa 60% ispitanika koji nisu znali njegovo značenje, a odmah iza njega je sa 59% netačnih odgovora oznaka ograničenja snage motora koja se prikazuje simbolom kornjače, pandan svojevrsnoj oznaci praznog rezervoara za goriva, kada je baterija električnog automobila gotovo ispražnjena.

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