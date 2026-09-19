Bivši kapiten i dugogodišnji fudbaler NK Ključ, H. B. iz Bosne i Hercegovine, teško je povređen u nesreći na aerodromu u Minhenu, kada je automobilom udario u parkirani putnički avion, a potom i u putnički most.

Incident se dogodio u subotu ujutru, van javne zone aerodroma. Prema informacijama minhenskog aerodroma, ni avion ni most u tom trenutku nisu bili u funkciji, pa u njima nije bilo ljudi.

Vozač je zadobio povrede opasne po život, a nakon ukazane pomoći na licu mesta helikopterom je prebačen u bolnicu u Minhenu, preneo je nemački "Spiegel".

Tačan uzrok nesreće još nije poznat. Tužilaštvo u Landshutu naložilo je saobraćajno-tehničko veštačenje, dok istražitelji ne isključuju mogućnost da je vozač neposredno pre nesreće doživeo iznenadni zdravstveni problem.

Kako je nezvanično objavio portal "GP Maljevac", povređeni H. B. je bivši kapiten i dugogodišnji fudbaler NK Ključ, a fudbalom je nastavio da se bavi i nakon preseljenja u Nemačku.

(Kurir)

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