Suzana Jovanović, udovica pokojnog Saše Popovića, otvoreno je govorila o imovini koju je porodica posedovala van Srbije, ali i o automobilima koji su ostali nakon Saletove smrti i tako stavila tačku na sva nagađanja.

Mesecima unazad u javnosti su se pojavljivale različite informacije o tome šta se dogodilo sa imovinom koju su Saša Popović i Suzana Jovanović posedovali u inostranstvu. Suzana je sada odlučila da stavi tačku na nagađanja i jasno poručila da porodica više nema nekretnine u Opatiji. Foto: Sarić S./ ATA images

- Nema imovine van zemlje, da stavimo tačku jednom za svagda. U Opatiji nemamo ništa, još dok je Sale bio živ mi smo te stanove prodali. Ništa me ne vezuje za Opatiju. Ni deca nisu htela sama da idu, sve je otišlo - rekla je Suzana.

"Ostao je samo beli ferari"

Suzana se osvrnula i na Sašinu veliku ljubav prema automobilima. Popović je tokom života posedovao luksuzni vozni park od 1.000.000 evra, a nakon njegove smrti u javnosti se spekulisalo šta će biti sa automobilima.

Kako je Suzana sada otkrila, od svih automobila ostao je jedan koji za porodicu ima posebno značenje. Foto: ATA images/A. Ahel

- Sve je otišlo, ostao je samo beli ferari. To je bila moja želja, ali znam da je to bila i Saletova želja. On je njega malo voleo, ima ih samo 200 komada u svetu. Voziće ga i Danijel i Tijana, voziće ga i Aleksandra i Igor - kazala je ona u emisiji "Premijera vikend specijal".

Otkrila da se Aleksandra udaje

Suzana Jovanović otkrila je da će Aleksandra uskoro da stane na ludi kamen i poručila je da se raduje širenju porodice i budućim unučićima. Foto: ATA images/A.A.

- Hvala dragom Bogu meni ne treba ništa, samo lepa reč. To je besplatno, to ne košta. Keba je dolazio i uvek pita kako sam, kako izdržavam. Ima tu još ljudi, ali opet kažem ne treba da dolaze, da imaju ni obavezu prema meni da mi nešto duguju, da nešto moraju. Danas ne moraš ništa ako ne želiš. Ni od moje dece ne očekujem ništa, oni su formirani ljudi, uskoro ću imati i zeta i moja Aleksandra se udaje, svi su tu, puna je kuća, da imam punu kuću unučića. Ja ljude volim čak i one koji su me povredili. Neću taj teret da nosim na leđima čitav život - rekla je Suzana.

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