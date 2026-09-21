Mihajlo „Pljaka“ Kostić i Miša Janketić bili su bliski prijatelji i kolege u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, pa su Vuk i Marko odrastali uz sličan glumački svet i porodično nasleđe.
Publika ih je kasnije gledala zajedno u brojnim projektima, među kojima su serije „Ubice mog oca“ i „Pevačica“, a njihova privatna bliskost često se prelivala i na set.
Upravo zbog toga Vuk je jednom prilikom u šali izgovorio rečenicu koja je na prvi pogled zvučala brutalno.
„Marko je najgori glumac s kojim sam radio. A i najbolji. Kad radiš sa nekim koga znaš ceo život, sve ide lakše.“
Marko mu je na to kratko odgovorio:
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- Brat moj.
NJihov odnos tako već godinama prevazilazi klasično kolegijalno poznanstvo, a u osnovi svega ostalo je prijateljstvo koje su praktično nasledili od svojih očeva.
Vuk njihovo partnerstvo nazvao „kosmičkom pravdom“
Vuk Kostić je svojevremeno posebno izdvojio Marka Janketića kada je govorio o kolegama sa kojima mu je najlakše da gradi ulogu. NJihovo profesionalno partnerstvo nazvao je čak „kosmičkom pravdom“, upravo zbog činjenice da su i njihovi očevi bili veliki prijatelji.
- Pre svega sa Markom Janketićem i ja to nazivam kosmičkom pravdom zato što su naši očevi bili veliki prijatelji, tako da mi nastavljamo tu tradiciju i drugarstvo - rekao je Vuk govoreći o saradnji na seriji „Ubice mog oca“.
Marko je sa druge strane o Vuku govorio veoma emotivno, ističući da ga voli i poštuje i da uživa kada rade zajedno.
- Vuk i ja smo divni drugari, volim ga, poštujem i uživam da radim s njim. Pljaka i Miša su bili najbolji prijatelji i kolege u JDP-u, a meni je drago što mi kroz druženje čuvamo uspomenu na svoje očeve - pričao je Janketić.
Zajedno odlaze u Crnu Goru
NJihova bliskost ne završava se kada se ugase kamere. Marko je pričao da sa Vukom često boravi u Crnoj Gori, koju je nazvao njihovim zavičajem, kao i da im vreme provedeno u prirodi predstavlja beg od beogradske gužve.
- Često smo zajedno u našem zavičaju, u Crnoj Gori. To nas opušta i u tome uživamo - otkrio je Marko.
Posebno emotivan detalj njihovog prijateljstva zabeležen je i na društvenim mrežama. Vuk je svojevremeno objavio staru fotografiju njihovih očeva, Mihajla „Pljake“ Kostića i Miše Janketića, uz duhovitu poruku:
- Naši su bili prijatelji, mi ćemo biti još bolji, jer smo gori ljudi.
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