Muškarac (82) preminuo nakon tuče koja je, prema prvim informacijama, izbila zbog ležaljke, na grčkoj plaži Vuljagmeni, južno od Atine.

Kako prenose grčki mediji, incident se dogodio nešto pre 10 sati, kada su se 82-godišnjak i 76-godišnji muškarac posvađali zbog ležaljke na plaži. Verbalni sukob ubrzo je prerastao u fizički obračun. U tuču se, prema informacijama koje proverava policija, navodno uključila i 21-godišnja žena koja je bila u društvu 76-godišnjaka.

Foto: ProCip/robertharding/Profimedia

 

 

Nakon sukoba na plažu je stigla Hitna pomoć, koja je 82-godišnjaka prevezla u bolnicu. Uprkos naporima lekara, muškarac je preminuo oko sat vremena kasnije.

Policija sada istražuje tačne okolnosti njegove smrti, kao i uloge svih osoba koje su učestvovale u incidentu.

Pročitajte još

Žena (54) rodila ćerku iz embriona zamrznutog 22 godine FOTO

Žena (54) rodila ćerku iz embriona zamrznutog 22 godine FOTO

09:45

Liturgija u Aja Sofiji: Predvodio je iskušenik sa Svete Gore

Liturgija u Aja Sofiji: Predvodio je iskušenik sa Svete Gore

13:23

Vatrogasac spasao čavku, vratila mu na čudesan način (video)

Vatrogasac spasao čavku, vratila mu na čudesan način (video)

20:04

Hrvati Srbina bacili u more, i poslali ga 14 dana u zatvor

Hrvati Srbina bacili u more, i poslali ga 14 dana u zatvor

15:44

Dve osobe privedene

Policija je privela 76-godišnjeg muškarca i 21-godišnju ženu, koji su zadržani radi ispitivanja dok traje istraga. Na razgovor je, prema navodima grčkih medija, priveden i vlasnik objekta na plaži.

Foto: Depositphotos/lucianbolca

 

 

Istražitelji pokušavaju da utvrde kako je tačno počela svađa, šta se dogodilo tokom fizičkog obračuna i na koji način je 82-godišnjak zadobio povrede nakon kojih je preminuo.

"Ratovi za ležaljke"

Svađe oko ležaljki nisu nepoznate na prepunim evropskim plažama i bazenima, a borba turista za najbolja mesta dobila je čak i naziv "ratovi za ležaljke". Turisti neretko ustaju rano kako bi peškirima "rezervisali" željene ležaljke, a pojedini ih zauzimaju čak i prethodne večeri.

Foto: ETER THOMPSON, Heritage Image Partnership Ltd/Alamy/Profimedia

 

 

Takva praksa naročito je česta tokom letnjih meseci u popularnim mediteranskim turističkim destinacijama, uključujući Grčku. Incident na atinskoj rivijeri, međutim, imao je tragičan ishod. Policija nastavlja istragu kako bi utvrdila sve okolnosti sukoba i smrti 82-godišnjaka.

(Kurir)

Saigrači se hvatali za glavu! Bivšeg engleskog reprezentativca pregazio valjak za ravnanje terena!
Sport

Saigrači se hvatali za glavu! Bivšeg engleskog reprezentativca pregazio valjak za ravnanje terena!

NOVI BISER ZA ZVEZDU I PARTIZAN: Ima 17 godina, dao dva gola za 4 dana, igra za reprezentaciju…
Sport

NOVI BISER ZA ZVEZDU I PARTIZAN: Ima 17 godina, dao dva gola za 4 dana, igra za reprezentaciju…

BONUS VIDEO:

#VIP #Jovana Jeremić #TV Pink #Voditeljka Jovana Jeremić #voditeljka TV pink #Jovana Jeremić instagram #Jovana Jeremić silikoni #TV Pink vesti #Jovana Jeremić vesti #TV Pink jutarnji program #Jovana Jeremić fotografije
Komentari 0
РУСИЈА ЋЕ УНИШТИТИ НАТО ПРВОГ ДАНА, О ДЕБАКЛУ САД У ИРАНУ ДА НЕ ГОВОРИМ: Скот Ритер открио какву апокалипсу спремају Москва и Техеран

RUSIJA ĆE UNIŠTITI NATO PRVOG DANA, O DEBAKLU SAD U IRANU DA NE GOVORIM: Skot Riter otkrio kakvu apokalipsu spremaju Moskva i Teheran