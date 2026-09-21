Pevačica Jasna Milenković Jami očarala je svoje pratioce najnovijom fotografijom u kupaćem kostimu na kojoj izgleda nestvarno. Iako se nalazi na pragu sedme decenije, popularna pevačica ponosno je pokazala besprekornu figuru i vitku liniju.

Na fotografiji Jami pozira opušteno na ležaljci u jednodelnom kupaćem kostimu dok u naručju drži svog malog psa. Letnje izdanje upotpunila je sunčanim naočarima i prepoznatljivom plavom kosom dok uživa na suncu.

Obožavaoci su je u komentarima zasuli brojnim komplimentima, slažući se da s godinama izgleda sve bolje.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

 

Inače, pevačica Jasna Milenković Jami uvek se trudila da svoj privatni život drži daleko od očiju javnosti, ali neretko i sa ponosom ističe svoju punoletnu ćerku Leu. Iako je pevačica veoma poznata, malo ko zna ko je zapravo otac njene naslednice.

Reč je o beogradskom frizeru Predragu Peđi Rankoviću, koji je široj javnosti postao poznat kao stric Anđela Rankovića, učesnika rijalitija "Zadruga". Predrag se čak i pojavio pred kamerama u prvoj sezoni ovog televizijskog formata kada je došao na imanje kao član porodice. Tom prilikom ga je cela Srbija videla kada je upoznao Anđelovu tadašnju devojku i potencijalnu snajku, pevačicu Teodoru DŽehverović.

(Blic)

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