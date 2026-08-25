To može da potvrdi i vatrogasac Anestis iz Ksantija u Grčkoj, koji je pre nekog vremena pronašao povređenu čavku sa slomljenim krilom i odneo je kući kako bi se brinuo o njoj dok se ne oporavi. Očekivao je da će čavka, kada joj krilo zaraste, jednostavno odleteti. Međutim, ptica kojoj je dao ime Babis imala je drugačiji plan - odlučila je da ostane!

Babis danas živi kod Anestisa zajedno sa njegovim psom, mačkom i kokoškama, a posebno je vezan upravo za svog spasitelja. Prepoznaje zvuk Anestisovog automobila, ali i njegov glas. Foto: Instagram printskrin/nikana.gr

Kada se Anestis vrati sa posla, Babis mu doleti i sleti na rame, a zatim kao da započinje razgovor sa njim. Na svoj način odgovara na njegova pitanja, poput onih da li je jeo i šta je radio.

Prilično je nestašna

Ipak, ova neobična čavka ume da bude i prilično nestašna. Anestis kaže da Babis krade ključeve, upaljače i druge sitne predmete, koje potom krije po kući.

A kada padne mrak, Babis zna gde mu je najsigurnije i najtoplije - među kokoškama.

Na Instagram profilu "Nikana.gr" objavljena je priča o njihovom neobičnom odnosu, uz snimak koji pokazuje koliko se čavka vezala za čoveka koji joj je pomogao. Kako se navodi, i sam Anestis snimke njihovog prijateljstva redovno objavljuje na svojim društvenim mrežama, gde privlače pažnju hiljada ljudi.

"Predivno"

"Naša dobra dela uvek pronađu način da nam se vrate, ponekad ovako neobičan", navodi se uz objavu na pomenutoj Instagram stranici, ispod koje su se nizali brojni komentari.

"Predivno", "Jako su pametne i pamte lica. Ukoliko je neko terao, zapamti i zna čak i da napadne", "Čavke su neverovatno inteligentne", "Životinje znaju za pravu i iskrenu ljubav i poštovanje, za razliku od ljudi" - samo su neki od komentara korisnika koji su bili dirnuti pričom o Anestisu i Babis.

(Blic)

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