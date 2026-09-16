Dobitni listić sa nasumično odabranim brojevima kupljen je u prodavnici Kroger na adresi 14344 Memorial Drive. Na njemu se nalazi svih šest brojeva izvučenih u izvlačenju Lotto Texas 5. septembra: 14, 17, 25, 26, 30 i 37.

Igrač je prilikom kupovine izabrao opciju isplate u gotovini i ima pravo na 3.971.819,05 dolara pre oporezivanja. Vlasnik listića ima 180 dana od datuma izvlačenja da preuzme nagradu. Foto: Depositphotos/AndreyPopov

Zvaničnici su pozvali osobu koja poseduje dobitni listić da ga potpiše, čuva na sigurnom mestu i razmotri mogućnost da pre kontaktiranja Teksaške lutrije potraži finansijski i pravni savet.

"Osvajanje džekpota u igri Lotto Texas uvek je veliki trenutak i radujemo se što ćemo proslaviti sa igračem koji drži dobitni listić kada se javi da preuzme nagradu", rekla je Kortni Arbur, izvršna direktorka Teksaškog odeljenja za licenciranje i regulaciju, koje nadzire Teksašku lutriju.

DŽekpot je počeo sa oglašenih 5 miliona dolara za izvlačenje 12. avgusta i rastao je tokom 11 izvlačenja, pre nego što je u subotu uveče osvojen.

Gotovo 47.900 drugih listića Lotto Texas, uključujući i one sa dodatnom opcijom Extra!, osvojilo je nagrade nižih kategorija u rasponu od 2 do 11.813 dolara u istom izvlačenju.

(Telegraf.rs)

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