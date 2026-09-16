Dobitni listić sa nasumično odabranim brojevima kupljen je u prodavnici Kroger na adresi 14344 Memorial Drive. Na njemu se nalazi svih šest brojeva izvučenih u izvlačenju Lotto Texas 5. septembra: 14, 17, 25, 26, 30 i 37.
Igrač je prilikom kupovine izabrao opciju isplate u gotovini i ima pravo na 3.971.819,05 dolara pre oporezivanja. Vlasnik listića ima 180 dana od datuma izvlačenja da preuzme nagradu.
Zvaničnici su pozvali osobu koja poseduje dobitni listić da ga potpiše, čuva na sigurnom mestu i razmotri mogućnost da pre kontaktiranja Teksaške lutrije potraži finansijski i pravni savet.
"Osvajanje džekpota u igri Lotto Texas uvek je veliki trenutak i radujemo se što ćemo proslaviti sa igračem koji drži dobitni listić kada se javi da preuzme nagradu", rekla je Kortni Arbur, izvršna direktorka Teksaškog odeljenja za licenciranje i regulaciju, koje nadzire Teksašku lutriju.
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DŽekpot je počeo sa oglašenih 5 miliona dolara za izvlačenje 12. avgusta i rastao je tokom 11 izvlačenja, pre nego što je u subotu uveče osvojen.
Gotovo 47.900 drugih listića Lotto Texas, uključujući i one sa dodatnom opcijom Extra!, osvojilo je nagrade nižih kategorija u rasponu od 2 do 11.813 dolara u istom izvlačenju.