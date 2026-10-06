U Srbiju je stigla gotovo slučajno. Planirala je da otputuje u Tursku, ali kada je videla da su letovi iz Srbije za željeni datum vrlo povoljni, odlučila je da spoji putovanja i nakratko posetiti i Srbiju.

Tokom boravka pohvalila je neke stvari, ali jedan je njen video izazvao brojne reakcije. U njemu je pokazala srpske i uzbekistanske zastave postavljene jedna uz drugu.

"Ne, Srbija je super, samo nisam očekivala da će biti Uzbekistan", napisala je u videu. U opisu objave dodatno je pitala: "Zašto, dođavola, ima toliko uzbekistanskih zastava u Srbiji?"

Srbi: Guglaj

Komentari su počeli da se nižu ubrzo posle objave. Deo korisnika objasnio joj je da su zastave istaknute zbog posete službene uzbekistanske delegacije te da je uobičajeno da se tokom takvih poseta uz zastavu zemlje domaćina postavi i zastava države gosta.

Drugi su, međutim, njeno pitanje dočekali sa manje razumevanja.

"Bukvalno ti treba 30 sekundi da to proveriš pre nego što odlučiš da snimiš i objaviš video", poručio joj je jedan korisnik. "Guglaj", kratko je napisao drugi, dok je treći komentarisao: "Ta jedna siva ćelija se danas nije probudila?" Neki korisnici odlučili su da se našale na račun situacije, dok su drugi ušli u raspravu s influencerkom.

Ona je u komentarima objasnila da je odgovor namerno želela da čuje od ljudi koji žive u Srbiji. Upravo joj je upoznavanje lokalnog stanovništva, kaže, jedan od najzanimljivijih delova putovanja.

Objasnila je da joj putovanja služe za upoznavanje novih mesta, kultura i ljudi, zbog čega je u ovom slučaju odlučila da pitanje postavi lokalnim stanovnicima umesto da odgovor odmah potraži na internetu.

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