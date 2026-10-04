– Rođenje novog života trebalo bi da bude dobra vest. Ali kada se ono dogodi na asfaltu, u neadekvatnim uslovima i izloženo opasnosti, to je ozbiljan poziv na odgovornost – rekao je Đorđijevski.

Foto: Depositphotos/Alexia Bragina/CreativeCairo

 

Prema njegovim rečima, nakon što su dobili informaciju o slučaju, timovi i stručnjaci iz Skopskog zoološkog vrta odmah su izašli na teren. Kobila i novorođeno ždrebe smešteni su u karantin, gde bi trebalo da dobiju odgovarajuću negu i stručni tretman.

Đorđijevski je naglasio da intervencija u ovom konkretnom slučaju ne rešava širi problem i pozvao Agenciju za hranu i veterinarstvo i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Severne Makedonije da pokrenu zajedničku i koordinisanu akciju.

On zahteva mere za zaštitu i adekvatnu brigu o životinjama, kao i utvrđivanje odgovornosti u slučajevima njihovog iskorišćavanja i zlostavljanja.

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– Ne smemo da se naviknemo na prizore napuštenih i eksploatisanih životinja na ulicama Skoplja – poručio je gradonačelnik.

Iako, kako navodi, ovo pitanje nije u nadležnosti Grada Skoplja, Đorđijevski je stavio gradske kapacitete na raspolaganje za eventualnu zajedničku akciju.

Zatražio je hitnu reakciju nadležnih institucija i najavio da će, ukoliko ne bude reakcije, Grad pokrenuti inicijativu kroz mehanizme koji su mu na raspolaganju.

– Neću dozvoliti da ovo ostane samo još jedna vest koja će do sutra biti zaboravljena – rekao je Đorđijevski.

(Skopje1.mk)

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