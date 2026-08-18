Umesto da prema ostacima drevne svetinje u Severnoj Makedoniji pokažu poštovanje, pojedini turisti u kupaćim kostimima koriste njegove zidove kao svojevrsnu letnju skakaonicu i sa njih skaču u jezero.

Foto: Printskrin/Instagram/predajnik_beograd

Crkva Svetog Nikole počela je da se gradi 1850. godine i bila je glavni seoski hram Mavrova. Nakon izgradnje hidroenergetskog sistema i formiranja veštačkog Mavrovskog jezera, 1953. godine našla se pod vodom.

Ipak, tokom perioda kada se nivo jezera povuče, ostaci crkve ponovo izrone. Sačuvani su delovi zidova i zvonika, dok je krov odavno nestao.

Takođe, Nacionalni park Mavrovo navodi da se u samoj crkvi i njenom dvorištu mogu videti stari crkveni elementi, kao i stari grobovi.

Upravo zbog toga prizori turista koji po zidovima istorijskog hrama hodaju u kupaćim kostimima, a zatim sa njih skaču pravo u vodu, deluju posebno neprimereno.

Sramotno je da svetinja koja je preživela decenije pod vodom i danas predstavlja simbol starog Mavrova bude svedena na kulisu za letnju zabavu i adrenalinske skokove.

(Informer)

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