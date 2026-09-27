Talkitna ima oko 1.000 stanovnika, a na njenoj glavnoj ulici nalazi se prodavnica „Nagley’s“, čija istorija seže sve do vremena zlatne groznice na Aljasci.

Prodavnica je otvorena 1921. godine kao brvnara koja je opsluživala rudare i trapere, a svojevremeno je služila i kao pošta i sedište teritorijalne uprave. Od sedamdesetih godina prošlog veka u njoj je uvek živela i jedna mačka, piše „Atlas Obscura“. Foto: Depositphotos/stokkete

Kada je 1997. prodavnici bio potreban novi mačak, menadžerka Lori Stek pronašla je i usvojila mešanca manksa sa kratkim repom i nazvala ga Stabs.

Ubrzo je postao lokalna znamenitost. Pozdravljao je mušterije u prodavnici, a svakog popodneva odlazio je do obližnjeg paba „West Rib Pub & Grill“, gde je iz čaše za vino ili margaritu pio vodu sa mačjom travom.

Kako je mačak postao „gradonačelnik“?

Priču o Stabsu 2012. godine preneli su brojni američki mediji. Prema tadašnjoj verziji priče, stanovnici Talkitne nisu bili zadovoljni kandidatima za gradonačelnika, pa su rešili da dopišu Stabsovo ime na glasačkim listićima i izaberu mačka.

Međutim, ta priča nije bila sasvim tačna.

Talkitna nema status inkorporiranog grada i samim tim nema funkciju gradonačelnika. Stanovnici su Stabsa zapravo proglasili počasnim gradonačelnikom, a tu nezvaničnu funkciju nosio je od 1997. pa sve do smrti 2017. godine.

To, međutim, nije sprečilo Stabsa da postane jedan od najpoznatijih stanovnika Aljaske.

Preživeo pad u fritezu, pucnjavu i napad psa

Tokom svog „mandata“ Stabs je, kako piše „Atlas Obscura“, izgledao rešen da potroši svih devet mačjih života.

Jednom prilikom upao je u fritezu u restoranu, ali je imao sreće jer je ona u tom trenutku bila isključena i hladna.

Tinejdžeri su ga pogodili iz vazdušne puške, ali se oporavio. Drugom prilikom skočio je na kamion za smeće i nenamerno se odvezao do periferije grada, gde je pronađen i vraćen kući.

Najozbiljniji incident dogodio se 2013. godine, kada ga je napao pas. Slučaj je u šali opisivan i kao „pokušaj atentata“ na gradonačelnika.

Stabs je hitno prebačen kod veterinara u obližnju Vasilu. Imao je probušeno plućno krilo, prelom grudne kosti i veliku ranu na boku, zbog koje je dobio 12 šavova.

NJegovi brojni poštovaoci tada su prikupili više novca nego što je bilo potrebno za lečenje, pa je ostatak donacija prosleđen lokalnim organizacijama za zaštitu životinja.

„Funkcija“ ostala u mačjim šapama

Stabs se nakon oporavka vratio u prodavnicu i nastavio da obavlja svoje počasne „gradonačelničke dužnosti“.

Umro je 2017. godine, u dvadesetoj godini života, a njegova smrt pogodila je stanovnike mesta u kojem je tokom godina postao svojevrsna maskota.

Talkitna, međutim, nije odustala od neobične tradicije.

Za nove počasne „gradonačelnike“ proglašene su mlađe mačke iz prodavnice „Nagley’s“, blizanci Aurora i Denali. Denali je uginuo 2022. godine, dok Aurora, prema „Atlas Obscura“, i dalje „obavlja funkciju“ iz svoje kancelarije u prodavnici.

(Atlas Obscura)

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