Raubal je imala 23 godine kada je pronađena mrtva u Hitlerovom stanu. Imala je prostrelnu ranu na grudima, a pištolj iz kojeg je pucano bio je u Hitlerovom vlasništvu. Poznato je da je Hitler sa mladom rođakom imao veoma blizak i posesivan odnos.

Zvanična verzija, koja važi gotovo 95 godina, navodi da je njeno telo pronađeno 19. septembra 1931. godine. Prema policijskoj istrazi, Hitlerov lični sluga Georg Vinter tog jutra je provalio u njenu sobu, zaključanu iznutra, i pronašao je mrtvu na podu. Foto: Vikipedija/Javno vlasništvo

Prema tadašnjim podacima, Hitler je prethodnog popodneva već napustio Minhen i otputovao u Nirnberg. Upravo je taj vremenski sled godinama predstavljao njegov alibi i argument da nije mogao da bude umešan u njenu smrt.

Novi dokumenti menjaju hronologiju

Nemački istoričar Harald Sandner tvrdi da je u matičnoj kancelariji u Minhenu pronašao zapis prema kojem je telo pronađeno 18. septembra 1931. u 10:15 sati. Isti datum naveden je i na dve čitulje koje je pronašao u arhivi.

Ako su dokumenti autentični, to znači da je Raubal umrla oko 24 sata ranije nego što se dosad verovalo. To bi takođe značilo da je Hitler u trenutku njene smrti još bio u Minhenu, jer je, prema zvaničnim podacima, grad napustio tek 18. septembra popodne.

Sandner smatra da bi protivrečni zapisi mogli da ukazuju na to da je policija, koja je bila naklonjena nacistima, zataškala slučaj. NJegova otkrića prvo su objavljena u nemačkom časopisu "Špigl", a detaljnije će ih predstaviti u knjizi "Smrt Angele 'Geli' Raubal: Samoubistvo ili zločin?", koja bi trebalo da bude objavljena narednog meseca.

Istoričar Tomas Veber, stručnjak za nacističku Nemačkui profesor istorije na Univerzitetu u Aberdinu, potvrdio je da mu je Sandner predstavio svoja otkrića i ocenio da dokumenti deluju verodostojno.

Veber, međutim, naglašava da novi dokumenti ne dokazuju da je Hitler ubio svoju nećaku. Oni pre svega dovode u pitanje njegov dosadašnji alibi i zvaničnu hronologiju događaja.

Smrt koju prate brojne teorije

Geli Raubal bila je ćerka Hitlerove polusestre Angele Hamicš. Godinama je živela u njegovoj blizini, a 1929. preselila se u njegov stan u Minhenu.

Mnogi istoričari smatraju da je Hitler bio veoma vezan za nju i da je njegovo ponašanje bilo izrazito kontrolišuće i posesivno. Postojale su i tvrdnje da je njihov odnos imao seksualnu prirodu, ali to nikada nije potvrđeno.

Uoči njene smrti navodno je došlo do svađe između Hitlera i Raubalove, koja je želela da ode u Beč i studira muziku. Tokom decenija pojavile su se različite teorije - od toga da je izvršila samoubistvo do tvrdnji da ju je Hitler ubio iz ljubomore ili straha da će ga napustiti.

Novi dokumenti ne rešavaju misteriju njene smrti, ali ponovo otvaraju pitanje šta se zaista dogodilo u Hitlerovom stanu tog dana.

(Index.hr)

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