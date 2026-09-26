Koliko puta ste ušli u automobil u žurbi, bez puno razmišljanja, i odmah upalili motor? No, upravo u tom trenutku činimo grešku koja može da smanji vek trajanja važnih delova motora.

Pri paljenju automobila pomoću kontaktnog ključa, mnogi vozači nesvesno čine grešku. U jednom potezu ubacuju ključ u bravu i odmah ga okreću do krajnjeg položaja, aktivirajući elektropokretač. Ovakav način paljenja otežava proces i može da izazove hidrodinamičko opterećenje u sistemu ubrizgavanja goriva, što negativno utiče na pouzdanost i trajnost brizgaljki. Takođe, naglo paljenje motora povećava dinamičko opterećenje, što dodatno opterećuje motor.

Kod starijih automobila s karburatorskim benzinskim motorima, bilo je prihvatljivo odmah nakon ubacivanja ključa okrenuti ga do krajnjeg položaja. Kod starijih dizelaša, vozači su, posebno zimi, morali da pričekaju nekoliko sekundi dok se lampica grejača u pretkomorama za izgaranje ne ugasi, piše Auto portal. Foto: AI Gemini

Međutim, novi automobili opremljeni su elektronskim sistemom ubrizgavanja goriva i ECU modulom, koji prilagođava radne parametre motora. Upravo zbog toga je potrebno pričekati 1-2 sekunde posle davanja kontakta, kako bi se sistem pravilno pripremio za paljenje. Kontrolne lampice treba da se upale, kazaljke na instrumentima da se pokrenu, a potom da se ugase kontrolne lampice.

Kod vozila s kontaktnim ključem, važno je pričekati 2-3 sekunde dok se lampice ne ugase, a instrumenti završe svoj ciklus. Za to vreme uspostavlja se početni pritisak goriva i optimalni startni parametri motora. Na taj način osigurava se glatko i sigurno paljenje. Automobili sa dugmetom za paljenje koriste upravljački modul koji registruje pritisak na dugme i automatski odlaže paljenje za 1-2 sekunde, što omogućava optimalnu pripremu motora.

BONUS VIDEO: