Dok pojedine države decenijama primenjuju specifične nijanse usled jezičkog nasleđa i lokalnih propisa, naučnici već uveliko testiraju dodatne signale prilagođene pametnim tehnologijama sutrašnjice.

Plava svetla na raskrsnicama

Vozači koji se nađu u Japanu primetiće da tamošnji semafori umesto uobičajene zelene nijanse često prikazuju jasno plavu boju.

Ova pojava ima duboke korene u istoriji i lingvistici. Vekovima unazad, japanski jezik je koristio jednu reč (ao) koja je označavala i plavu i zelenu boju. Kada su tokom tridesetih godina prošlog veka postavljeni prvi semafori, stanovništvo i administracija su prolazno svetlo nazivali tim izrazom. Da bi pomirila svetske propise i sopstvenu tradiciju, vlast je 1973. godine odredila da se u upotrebu uvede nijansa koja je maksimalno primaknuta plavoj, a da pritom ne krši međunarodne standarde.

Bela svetla za vozila javnog prevoza

U brojnim evropskim zemljama, poput Francuske, Belgije i Holandije, kao i u pojedinim regijama Severne Amerike, u upotrebi su posebni semafori koji uz tri klasične boje sadrže i belu signalizaciju. Foto: AI Gemini/ilustracija

Ovakva rešenja namenjena su isključivo autobusima i tramvajima kako bi im se obezbedio prioritet prolaska i izbegla ukrštanja sa automobilima. Beli signali se najčešće pojavljuju u vidu uspravnih i poprečnih linija ili tačaka, dajući vozilima gradskog prevoza prednost i siguran prolaz pre nego što se vozačima ostalih vozila otvori zeleni talas.

Beli signal kao rešenje za autonomna vozila

Najveći iskorak u modernizaciji saobraćajnica dolazi iz naučnoistraživačkih krugova. Stručnjaci sa Državnog univerziteta Severne Karoline predlažu uvođenje belog svetla kao četvrte opcije na raskrsnicama, koja bi bila namenjena eri samovozećih automobila.

Sistem funkcioniše tako što se bela boja aktivira kada se na raskrsnici pojavi veći broj autonomnih vozila. LJudskim vozačima taj signal daje jednostavnu instrukciju: "Pratite vozilo ispred sebe".

U tom režimu, kompjuterski upravljana vozila međusobno razmenjuju podatke i usklađuju prolazak kroz raskrsnicu bez ikakvog zaustavljanja. Računarske simulacije pokazuju da uvođenje bele boje smanjuje saobraćajne gužve za više od 90 procenata, uz značajnu uštedu goriva.

Iako je klasični semafor ostao nepromenjen skoro stotinu godina, ubrzani razvoj tehnologije i potrebe modernih gradova ukazuju na to da bi četvrta boja uskoro mogla postati novi globalni standard.

(Kurir)

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