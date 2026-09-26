Geolog DŽejms Smit iz Britanskog zavoda za istraživanje Antarktika i njegov tim bušili su 2021. godine kroz gotovo 800 metara leda kako bi došli do sedimenta morskog dna. Nakon 20 sati topljenja leda spustili su kameru i instrument za prikupljanje uzoraka. Iako se instrument više puta vratio prazan, snimak kamere otkrio je nešto neočekivano - veliku stenu prekrivenu sunđerima i drugim organizmima.

- To je samo jedna velika stena usred relativno ravnog morskog dna - rekao je Smit. Foto: Printskrin/Youtube/Seeker

Biolog Hju Grifits, iz istog naučnog instituta i glavni autor studije, na snimku je prepoznao:

sunđere

životinje sa pipcima

i moguće hidroide

Posebno je neobično to što se stena nalazi oko 260 kilometara od otvorenog mora i stotinama kilometara od područja koja bi mogla biti izvor hrane.

Problem je u tome što životinje žive pričvršćene za stenu, pod gotovo 800 metara leda, bez sunčeve svetlosti i bez mogućnosti da odu u potragu za hranom.

- Najgora stvar na mestu gde nema mnogo hrane i gde je ona vrlo sporadična jeste biti nešto što je zalepljeno za jedno mesto - kaže Grifits.

Kako se hrane sunđeri na 800 metara ispod leda

Naučnici pretpostavljaju da hrana do ovog izolovanog ekosistema možda dolazi morskim strujama. Organski materijal iz produktivnih područja mogao bi da putuje stotinama kilometara horizontalno, umesto da se, kao u većini dubokomorskih ekosistema, spušta vertikalno sa površine.

Ovu mogućnost podržava Rič Mui, kustos zoologije beskičmenjaka i geologije u Kalifornijskoj akademiji nauka, koji nije učestvovao u istraživanju. Prema njegovom objašnjenju, hlađenje antarktičke vode čini je gušćom, zbog čega tone i pokreće strujanje vode ka spolja. Povratne struje mogle bi donositi organski materijal čak i na stotine kilometara udaljena mesta.

Istraživači zbog nedostatka fizičkih uzoraka još ne znaju čime se životinje hrane, koliko su stare niti postoje li tamo ribe i drugi predatori. Antarktički sunđeri mogu da žive hiljadama godina, pa je moguće da je reč o veoma starom ekosistemu.

Zašto je važno ovo otkriće

Moguće je i da ova stena nije izuzetak. Antarktičke ledene ploče pokrivaju oko 1,45 miliona kvadratnih kilometara, dok su naučnici dosad istražili područje ispod njih veličine svega otprilike jednog teniskog terena.

- Postoji mogućnost da bi neke od tih velikih ledenih ploča u budućnosti mogle da se uruše, i da bismo mogli da izgubimo jedinstveni ekosistem - upozorava Grifits.

Otkriće zato otvara mogućnost da se ispod antarktičkog leda kriju i drugi, dosad nepoznati ekosistemi - ali i pitanje hoćemo li uspeti da ih istražimo pre nego što klimatske promene ugroze njihovu životnu sredinu.

(Dnevno.hr)

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