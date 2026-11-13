Naravno, to nije tačno – u prirodi postoje i mužjaci i ženke, a iako na prvi pogled deluju potpuno isto, među njima postoje veoma zanimljive razlike u izgledu i ponašanju.

Ovi sitni tvrdokrilci iz porodice "Coccinellidae" pravi su saveznici baštovana jer tokom svog života, koji u proseku traje duže od godinu dana, pojedu na hiljade biljnih vaši i drugih štetočina. NJihova jarkocrvena ili narandžasta boja sa crnim tačkama (mada postoje i vrste bez ijedne tačke) nije tu zbog lepote, već kao jasno upozorenje predatorima – uz gorku supstancu koju luče iz zglobova nogu, poručuju pticama i drugim grabljivicama da nisu ukusan zalogaj.

Kako razlikovati mužjaka i ženku?

Iako vam u prirodi neće biti lako da na prvi pogled odredite pol bubamare, stručnjaci izdvajaju nekoliko suptilnih detalja po kojima se mogu prepoznati:

- Veličina i antene: Ženke su po pravilu nešto krupnije od mužjaka. Sa druge strane, mužjaci kod pojedinih vrsta (poput azijske bubamare) imaju nešto duže antene.

Ženke su po pravilu nešto krupnije od mužjaka. Sa druge strane, mužjaci kod pojedinih vrsta (poput azijske bubamare) imaju nešto duže antene. - Boja ispod glave: Ako biste bubamaru pogledali sasvim izbliza, primetili biste razliku u pigmentaciji – mužjaci imaju svetliju gornju usnu i prednji deo grudnog koša (ispod glave), dok su ti delovi kod ženki tamnije obojeni. Takođe, mužjaci većine vrsta imaju blede pege i pruge na prednjem delu nogu.

Ako biste bubamaru pogledali sasvim izbliza, primetili biste razliku u pigmentaciji – mužjaci imaju svetliju gornju usnu i prednji deo grudnog koša (ispod glave), dok su ti delovi kod ženki tamnije obojeni. Takođe, mužjaci većine vrsta imaju blede pege i pruge na prednjem delu nogu. - Oblik stomaka: Najsigurniji znak za naučnike krije se na donjoj strani tela – kod mužjaka je zadnja ivica poslednjeg vidljivog trbušnog segmenta blago udubljena, dok je kod ženki ispupčena.

Foto: Gemini/AI ilustracija

Zanimljive navike u svetu bubamara

Osim sitnih fizičkih razlika, mužjaci i ženke imaju i potpuno drugačije strategije kada je reč o preživljavanju i produžetku vrste, piše Scinecing.

Tokom zime, kada se u velikim grupama zavlače u zaklone (a često i u naše stanove), ženke ulaze u takozvanu reproduktivnu dijapauzu i uopšte se ne pare. Kada dođe proleće, njihova plodnost direktno zavisi od hrane – dobro uhranjene ženke polažu znatno više jaja, a pojedine vrste moraju da jedu isključivo žive biljne vaši da bi uopšte mogle da se razmnožavaju.

Pre nego što položi jaja, ženka pažljivo bira lokaciju. Oslanja se na hemijske signale i gustinu kolonije biljnih vaši kako bi bila sigurna da će njene larve koje se izlegu za tri do pet dana i odmah postaju proždrljivi lovci imati dovoljno hrane čim dođu na svet. Zanimljivo je i to da se ženke često pare sa više različitih partnera, dok se kod mužjaka najboljim i najplodnijim smatraju oni u "najboljim godinama", stari između 20 i 30 dana.

(Mondo)

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