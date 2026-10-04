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Video-snimak koji je zabeležio jedan stanovnik Larnake i koji je postao viralan na društvenim mrežama osramotio je policijske snage, jer prikazuje dvoje policijskih službenika u seksualnom činu u njihovom patrolnom vozilu, koje su parkirali na otvorenom prostoru.

- Da smo to uradili ti ili ja, a da je pored nas prolazilo patrolno vozilo, bili bismo uhapšeni - istakao je jedan korisnik na platformi "Iks".

Sa snimka se čini da službenike uopšte nije uznemirila činjenica da se nalaze na očigled javnosti usred belog dana.

Dvojica kiparskih policajca su suspendovana nakon što su snimljeni kako imaju seksualne odnose u patrolnom vozilu usred bela dana. Umešani policajci su brzo identifikovani i suspendovani. Prema izveštajima lokalnih medija, jedan policajac je u tom trenutku bio na dužnosti, dok drugi nije.

Policija sada sprovodi krivičnu i disciplinsku istragu.

- Takvi postupci i ponašanje su neprihvatljivi jer vređaju rad hiljada naših pripadnika - izjavio je portparol policije.

(CyprusMail)

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