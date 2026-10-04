Foto: Depositphotos/zeferli@gmail.com

 

Video-snimak koji je zabeležio jedan stanovnik Larnake i koji je postao viralan na društvenim mrežama osramotio je policijske snage, jer prikazuje dvoje policijskih službenika u seksualnom činu u njihovom patrolnom vozilu, koje su parkirali na otvorenom prostoru.

- Da smo to uradili ti ili ja, a da je pored nas prolazilo patrolno vozilo, bili bismo uhapšeni - istakao je jedan korisnik na platformi "Iks".

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Sa snimka se čini da službenike uopšte nije uznemirila činjenica da se nalaze na očigled javnosti usred belog dana.

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Dvojica kiparskih policajca su suspendovana nakon što su snimljeni kako imaju seksualne odnose u patrolnom vozilu usred bela dana. Umešani policajci su brzo identifikovani i suspendovani. Prema izveštajima lokalnih medija, jedan policajac je u tom trenutku bio na dužnosti, dok drugi nije.

Policija sada sprovodi krivičnu i disciplinsku istragu.

- Takvi postupci i ponašanje su neprihvatljivi jer vređaju rad hiljada naših pripadnika - izjavio je portparol policije.

(CyprusMail)

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