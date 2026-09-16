Ceca Ražnatović pojavila se na snimanju "Zvezda Granda" u šik kombinaciji. Tom prilikom govorila je o odlasku Ane Bekute iz takmičenja, ali se i dotakla ćerke Anastasije koja se nedavno porodila.

Foto: ATA images/A. Ahel

- Ana Bekuta je opravdano otišla to je njena želja bila, ostatak ekipe je uigran. Šta da vam kažem, ljudi odlaze, dolaze, jednog dana ću otići i ja i nastaviće da se snimaju "Zvezde Granda", i novi ljudi će doći koji će ukrašavati to - rekla je Ceca Ražnatović povodom odlaska Ane Bekute iz "Zvezda Granda", ali i otkrila da se često čuje sa ćerkom Anastasijom Ražnatović koja se nedavno porodila i na svet donela sina Ilijana.

- Ja se sa svojom decom čujem mnogo puta dnevno, sad dobijam videe i fotografije sad je on centar sveta - rekla je Ceca.

Ana Bekuta želi da odmori

Inače, Ana Bekuta je nedavno odlučila da više ne bude deo takmičenja "Zvezda Granda", a progovorila je i o razlozima.

- Mene nije rastužila ta vest, ja hoću da se odmorim malo. Još nisam napustila grupu, to ću kad krenu snimanja. Dosta mog vremena slobodnog su mi oduzimala snimanja, hoću da se posvetim karijeri na drugačiji način. Treba da snimam pesme, organizujem turneju. Nisam donela teško odluku. Jednog jutra sam ustala i rekla moram da napravim pauzu. Zasitila sam se ako to tako mogu da kažem. Možda je pauza dobra da se uželimo jedni drugih. U Grandu su mi rekli kada sam bila na razgovoru, da dođem da promovišem pesme, da dođem kada god želim, da sedim pored Šljive. Bila je ovo značajna odluka za mene da se saberem - istakla je pevačica. Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Podsetimo, ovim povodom se oglasila i "Grand" produkcija.

- Povodom odluke Ane Bekute da nakon više od jedne decenije napravi pauzu od žiriranja u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda", želimo da poručimo da će vrata Grand produkcije za nju zauvek biti širom otvorena! Jer, tokom svih ovih godina bila je mnogo više od člana žirija, bila je učitelj, mentor, podrška i oslonac generacijama mladih pevača koji su upravo zahvaljujući njenom znanju, iskustvu i savetima napravili svoje prve velike korake na muzičkoj sceni. Razumemo i poštujemo njenu odluku da se posveti novom albumu, koncertima i svojoj karijeri. Verujemo da svaka velika umetnica ima pravo na nove izazove, nove ideje i vreme koje želi da posveti sebi i svojoj publici. Ana, hvala ti za sve godine, za svaki savet, svaku emociju, svaki glas koji si podržala i za sve što si svojim prisustvom donela "Zvezdama Granda" i Grand produkciji! Ti nisi samo naša dugogodišnja saradnica, ti si prijatelj naše kuće i deo Grand porodice. I zato želimo da znaš da si nam uvek dobrodošla u bilo kojoj ulozi i u bilo kom trenutku. Želimo ti mnogo uspeha sa novim albumom, rasprodate koncerte i još mnogo godina trajanja. Ana, Grand te voli i čeka - stoji u saopštenju.

(Mondo)

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