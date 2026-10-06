Učesnik "Elite 10" Filip Car doživeo je ozbiljnu povredu u Beloj kući kada je tokom emisije izgubio kontrolu i iz sve snage šutnuo televizor. Filipa je nakon incidenta hitno izveden sa imanja kako bi mu bila ukazana lekarska pomoć.

Foto: TV Pink printskrin/Elita

Dramatičan trenutak dogodio se tokom emisije u rijalitiju, kada je Filip Car pokušavao da dođe do reči, ali zbog opšte galame ostalih učesnika u tome nije uspevao. Vidno iznerviran, u jednom momentu je ustao i svom snagom šutnuo televizor u Beloj kući.

Pogledajte i sami kako je izgledao taj momenat:

Samo nekoliko trenutaka nakon nekontrolisanog poteza, Car je počeo šepajući da se kreće i u panici zatraži pomoć od produkcije. Foto: TV Pink printskrin/Elita

- Zovite produkciju, povredio sam nogu. Zovite ih hitno - ponavljao je Car nakon incidenta.

Reagovalo obezbeđenje, pa vraćen sa gipsom na nozi

Reakcijom obezbeđenja, Filip je odmah izveden iz prostorije i odveden sa imanja kako bi ga lekari pregledali i pružili mu adekvatnu medicinsku pomoć. Foto: TV Pink printskrin/Elita

Nakon lekarskog pregleda, Car se jutros vratio u "Elitu 10", ali sa gipsom na povređenoj nozi. Snimci nastali po njegovom povratku pokazuju da trpi velike bolove, dok su ostali cimeri prilazili da ga obiđu i provere kako se oseća.

Priznao Aneli da mu je noga slomljena

Tokom razgovora sa Aneli Ahmić i ostalim učesnicima u rijalitiju, Filip je potvrdio da je povreda izuzetno ozbiljna.

- Noga mi je slomljena - rekao je Car cimerima dok je teško podnosio bolove.