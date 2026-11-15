Glumica Iva Štrljić (49) privlači ogromnu pažnju svojom besprekornom linijom i zanosnim izgledom. Kada se skine u minijaturni crni bikini, njen vitak stas i zategnuta figura nikoga ne ostavljaju ravnodušnim.

NJene slike ispod tuša izazvale su pravu buru oduševljenja, a u prvi plan su došle njene obline i ravan stomak. Kako i sama glumica ističe, tajna takvog izgleda u njenim godinama leži u disciplini i pažljivo biranoj ishrani.

Svojom harizmom i negovanim telom Iva još jednom dokazuje da su godine za nju zaista samo broj. Foto: Instagram printskrin/ivastrljicofficial

Iva vodi računa o tome šta unosi u organizam, pa se opredeljuje za manje, niskokalorične obroke, s obzirom na to da, kako ističe, lako dobija na težini.

– Oduvek pazim kako se hranim, zato što sam od onih koji se zapravo brzo ugoje, što niko za mene ne bi rekao. Imam i hipotirozu, smanjenu funkciju štitne žlezde i metabolizam mi je jako spor, pa su odricanja ogromna – pričala je glumica u jednoj emisiji.

– Ja pojedem samo šaku badema ujutru i tako odem na snimanje. Tokom dana jedem salate, na kojima se uglavnom bazira moja ishrana. Ne bih mogla na autofagiji, mislim ne znam, možda bih i mogla da izdržim, ali mislim da bih onda do tog trenutka kad treba da prestane da se jede, morala mnogo više da jedem, nego ovako, jer ja stvarno malo jedem, čak i ne toliko malo, koliko niskokalorično. Više volim da pojedem nešto što je zdravo u većoj količini, nego kad mi kažu pojedi kockicu čokolade. Foto: Instagram printskrin/ivastrljicofficial

Ishrana Ive Štrljić nisko je kalorična, a ipak zasitna, s obzirom da se zasniva na unosu namirnica bogatih vlaknima. Ipak, glumica otkriva i da se odriče alkohola, koga gotovo nikad ne konzumira.

Glumica je otkrila i koja je njena omiljena namirnica

– Moja najdraža namirnica je keleraba. Nemam naviku da je koristim kao sastojak za neki obrok, već je jedem isključivo svežu. Jednostavno, očistim kelerabu i užina je spremna – otkriva Iva:

– Mene keleraba pametno zasiti. Namerno kažem pametno, jer ima izuzetno malo kalorija, a toliko toga dobrog donese organizmu.

Glumica ističe i da je ključ dobrog izgleda uvek u karakteru: Foto: Instagram printskrin/ivastrljicofficial

– Često me pitaju kako održavam vitku liniju. Obavezno naglasim da pažljivo biram šta ću jesti, kao i da umem da kažem ‘ne’ hrani kojoj je generalno teško odoleti. Za vitku liniju važan je čvrst karakter.

"Mislim da je ključ u tome što nisam mrzovoljna, sve radim sa žarom"

Glumica je takođe pričala detaljno o tome kako joj polazi za rukom da uvek bude vitka. Foto: ATA images/R. Z.

- Trudom. Lagala bih vas kada bih rekla da je sve to genetika. Bavim se sobom, treniram, pazim kako se hranim, šetam ozbiljne kilometraže dnevno i zovem ih od milja Kaldrma fitnes, volim aparate za telo – posebno venus, obožavam saune i masaže tako da moram da kažem da radim na tome da uvek budem u odličnoj formi. Mislim da je ključ u tome što nisam mrzovoljna i što sve čega se prihvatim radim sa žarom, voljom i radošću – rekla je Iva.

(Hello, K1)

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