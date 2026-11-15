Televizija Pink i njen vlasnik Željko Mitrović detalje ugovora sa rijaliti učesnicima čuvaju daleko od očiju javnosti, a Filip Car je svojevremeno otkrio koliko je novca, kako tvrdi, zaradio tokom boravka u petoj sezoni "Zadruge".

Snimak njegovog razgovora sa nekadašnjim cimerom Vladimirom Tomovićem ponovo je privukao pažnju javnosti, budući da je tom prilikom bez zadrške govorio o svom honoraru. Foto: ATA images /A. Ahel

Aktuelni učesnik i jedan od zapaženijih takmičara "Elite 10" o finansijskoj strani rijaliti karijere pričao je tokom TikTok meča sa Tomovićem. Na njegovo insistiranje da otkrije koliko je inkasirao za deset meseci provedenih u Beloj kući, Filip je najpre objasnio da mu novac nije isplaćen odjednom, već u nekoliko navrata.

Vladimir ga je nekoliko puta pitao za konkretnu cifru, a Car je na kraju odlučio da otkrije tačan iznos.

- Četrdeset osam hiljada evra - rekao je Filip, a potom objasnio da je prvobitno trebalo da zaradi znatno više.

- U šest, sedam navrata. 48.000 evra, života mi moga! Trebalo je da dobijem 60, ali bio sam kažnjen - priznao je rijaliti učesnik. Foto: ATA images/R. Z.

Iz njegovih reči proizlazi da je prvobitni honorar za sezonu iznosio 60.000 evra, ali da je zbog kazni i prekršaja tokom boravka u rijalitiju ostao bez čak 12.000 evra. Na kraju mu je, kako sam tvrdi, isplaćeno 48.000 evra, i to kroz šest ili sedam rata.

(Kurir)

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