Željko Mitrović je otkrio da je objavu postavio nakon što je na groblju, obeležavajući dve godine od smrti majke, razgovarao sa mladim i obrazovanim sveštenikom i pustio mu video-materijal koji je sada podelio sa svima.

Mitrović je svima skrenuo pažnju da ono što se dešava u svetu treba sve da nas osvesti:

"Ovo nije priča o studentima ili Vučiću, ovo je istina koja je važna za nas kao naciju! Danas sam na groblju obeležio dve godine od smrti moje majke, najznačajnijeg bića u mom životu! Sasvim slučajno zadržah se u dugom razgovoru sa sveštenikom, mladim, pametnim, obrazovanim i neograničenim bilo kakvom ‘ograničenošću’. Pustio sam mu ovaj video za koji sam inače i planirao da pustim danas, i da izrazim zabrinutost, da zbog lokalnih zađevica, političkih nesuglasica, i srpskog inata, lako možemo prevideti da ostajemo polako bez kišobrana za ‘SVETSKI EKONOMSKI CUNAMI’ koji se polako približava! Valute padaju, Berza pada, kripto pada, ekonomski potencijali i zalihe padaju, sve liči na svetsku krizu dublju od one 1929! Tako duboke krize ubrzo i obično završavaju velikim ratovima! Zato pogledajte ovaj spot i bez obzira ko je na vlasti, VAŽAN JE KIŠOBRAN, da bar jednom u istoriji, pokušamo da prođemo sa manje ožiljaka nego u svim dosadašnjim krizama i ratovima! U poslednje tri godine objavio sam nekoliko upozorenja na temu a ovo je moje poslednje! Možda neko ko će voditi ovu državu i napravi analizu ovoga o čemu pišem i sve ovo je i javno dostupno od podataka! Da ste mi živi i zdravi!"

 

 

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Šta poručuju roboti na kraju videa?

Uz ovo upozorenje, Mitrović je podelio animirani video-snimak u kojem se kroz viziju sveta nakon, kako se navodi, poslednjeg rata, šalje snažna poruka o tome da je najpametnija vrsta na zemlji uništena sopstvenom glupošću.

Posebno upečatljiv je sam kraj spota, kada robot u pustoši uništenog sveta pronalazi zgužvani dečji crtež porodice, onog što je zaista važno, kuće i sunca, pažljivo ga poravnava i ostavlja snažnu završnu poruku:

"Ne čekajmo da ga roboti izgrade."

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