Glumica Iskra Brajović svojevremeno je govorila o nezadovoljstvu odnosom sa ocem, glumcem Vojom Brajovićem, dok je majci pripisala najveće zasluge za svoje odrastanje. O razvodu roditelja i promenama koje su usledile pisala je i kroz uspomenu na jedan novogodišnji doček, pre dvanaest selidbi i praznika koje je provodila bez tate.

U razgovoru za Svet otvoreno je priznala da drugim ljudima koji su odrastali uz poznate očeve zavidi na bliskosti koju sama nije imala. Kada je govorila o tome čija je ćerka, želela je da u prvi plan stavi majku i sve što je ona učinila za svoju decu. Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Majci pripisala najveće zasluge

Za Iskru slavno prezime nije bilo dovoljno da opiše porodični život. Mnogo važnije bilo joj je da istakne roditelja na kojeg se oslanjala i čiji je trud posebno cenila.

- Zavidim deci poznatih roditelja koja imaju bolji odnos sa očevima, jer ja ga prosto nemam. Imam legendarnu majku i pre ću reći da sam ćerka legendarne majke, koja me je izvela na put, a ne ćerka legendarnog oca. Sada ću govoriti da sam ja majka legendarne Ines, koja će biti jedna velika faca - rekla je tada za Svet.

Foto: Instagram printskrin/iskrabrajovic

Fotografija iz starog stana sačuvala uspomenu

Na fotografiji koju je opisala roditelji je drže za ruke dok plešu. Zapamtila je i sitnice: majku koja ne voli ni ples ni fotografisanje i sopstvenu nelagodu zbog suknje i poziranja.

Godinama kasnije, upravo taj kadar izdvojila je među uspomenama na dočeke. Uz njega je pisala o selidbama koje su usledile i slavljima na kojima otac više nije bio sa njom.

- Ima jedna slika, Nova godina u starom stanu, mama i tata me drže za ruke i plešemo iako mama ne voli da pleše i ne voli da se slika. Mene je sramota što imam suknju i što me tako drže za ruke. Od tolikih dočeka to je jedina fotografija koju imam. Kasnije će doći seljenje i seljenje i tako dvanaest puta. Doći će slavlja bez tate. Doći će dosadne uzaludne žurke. Doći će dani kad je svejedno je li doček ili nije - napisala je Iskra.

Foto: Milan Maričić /ATA images

Od prazničnog slavlja do jedne želje

Dočeci su, prema njenim rečima, vremenom prestali da budu događaji kojima se raduje. U objavi se osvrnula na očekivanja sa kojima se ulazi u novu godinu, bez mogućnosti da se zna šta će ona doneti, a šta odneti.

- Pratiće se stare godine kao male sahrane, radovaćemo se novome ni ne znajući šta će nam sve oduzeti. Hrlićemo u godinu rata u godinu raka godinu malih i većih nesreća jednako kao što hrlimo u godinu rađanja cvetanja, godinu ljubavnu godinu blagu. Ja Nove godine odavno ne slavim. Datum kao datum. Osim mahnite nabavke zbog neradnih dana ne menja mi se ništa i odavno nemam više želja. Jedno da što duže mogu kao ova devojčica u suknji mamu i tatu da držim za ruku. Ako može i bez slike. Srećni praznici svima - poručila je.

Osim Iskre, Voja sa LJiljanom ima sina Vukotu. Kasnije se oženio koleginicom Milicom Mihajlović sa kojom ima sina:

- Pune 24 godine sam živela samo sa majkom, a sada živim sa svojom ćerkom Ines. Za sve to vreme moj otac je izgradio drugu porodicu, sa drugom ženom. Bez obzira na to što mi imamo divan odnos, nismo na taj način prisni i bliski, tako da nikada nisam bila njegov prioritet da mi na neki način pomogne ili da me savetuje - rekla je ona.

(Kurir)

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