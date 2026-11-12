Uoči koncerta Zorane Pavić, njena koleginica Ivana Peters nije krila oduševljenje zbog velikog interesovanja publike i podrške koju je njena koleginica dobila.

Ivana je priznala da i sama oseća tremu kada prisustvuje važnim trenucima dragih ljudi, a potom istakla da Zorana zaslužuje još veću podršku.

- Ja imam tremu kada treba da podržim drage ljude. Drago mi je što je ovako puno. Ja mislim da je ona zaslužila i više od ovoga - rekla je Ivana.

Aleksandar Jovanovic Cile/ATAImages

 

 

Pevačica se potom osvrnula na muzičku scenu devedesetih godina i promene koje su se dogodile tokom prethodnih decenija. Kako je istakla, nove generacije donose drugačiju energiju i ideje, koje će obeležiti budućnost muzike.

- Menjaju se vremena, menjaju se stvari. Te nove generacije kojima sve to prepuštamo dolaze sa nečim novim što će trajati - poručila je Petersova.

Govoreći o grupi "Tap 011", Ivana nije želela da ulazi u detalje odnosa, ali je najavila i svoj solistički koncert, na kojem će publika imati priliku da čuje pesme koje su obeležile različite periode njene karijere.

A. Ahel/ATAImages

 

 

- Pesme Negativa, moje pesme i one ljude koje ja volim da pevam i da slušam. Posle koncerta izlazi još nešto novo - najavila je pevačica.

Sa saradnicima odlagala nove projekte

Osvrnula se i na nove projekte, priznavši da postoje stvari koje su ona i njeni saradnici dugo odlagali, ali da su im se u međuvremenu dogodile brojne lepe životne promene.

- Grozni smo što nismo izbacili, ali su nam se dogodila deca, neke ćerke, neke lepe stvari. Mi muziku ne radimo zbog zarade, već zbog duše - iskrena je bila Ivana.

Foto: ATA images/M. M.

 

 

Ipak, najviše pažnje privukao je trenutak kada su novinari pomenuli Jelenu Karleušu i prepisku koju su njih dve navodno imale. Ivana nije želela da komentariše ovu temu, a na pitanje o koleginici odgovorila je kratko i prilično misteriozno:

- Ne znam o kome pričaš - poručila je Petersova, nakon čega je završila razgovor sa novinarima.

Međutim, njen odgovor nije promakao Jeleni Karleuši, koja se ubrzo oglasila na društvenoj mreži "Iks" i uputila Ivani žestoke reči. Nije birala reči, pa je podsetila na navodne detalje njihove ranije saradnje i odnosa.

- Vidim ona nesrećna Ivana Peters opet nešto se** o meni. Kaže ne zna ko sam. Klempava, ja sam ona kojoj pevaš prateće vokale na albumima, koja ti je pozajmljivala pare, hranila te hlebom i dovela te u "Zvezde Granda“ - napisala je Karleuša.

Kako je počeo rat JK i Ivane

Pre više od godinu dana, kada je JK ugašen Instagram, Karleuša je primetila da je Ivana Peters lajkovala jednu objavu u kojoj se navodi kako joj je ponovo suspendovan nalog.

- Branku je vraćen nalog. Uskoro će biti i meni. Prijavljuju bednici koji ratuju protiv Instagrama. Ali ovo go*no koje lajkuje… to go*no se sa đubrišta vratiti neće - napisala je Karleuša uz skrinšot dopisivanja sa Ivanom.

 

 

- Je l' ti ovo lajkuješ ovakve objave?!? E bednice bedna. Zato i jesi tu gde jesi - pisalo je u Jeleninoj poruci.

- Ccc - odgovorila joj je Ivana, a Karleuša uzvratila sa - "M*rš".

(Nportal/Republika)

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