Sve je počelo kada je supruga Veljka Ražnatovićadošla po sina u vrtić i zatekla ga u neobičnom kostimu. Veljko je potom javno izrazio nezadovoljstvo, ističući da smatra neprihvatljivim da dečaci u takvim ustanovama nose suknjice.

Kako je naveo, roditeljima je iz uprave objašnjeno da su svi kostimi slobodni i namenjeni svoj deci, bez obzira na pol. Foto: ATA images/Antonio Ahel

Reakcija javnosti

Ovaj događaj izazvao je brojne reakcije, a dok su jedni pružili podršku porodici Ražnatović, drugi su kritikovali njihove stavove i stali u odbranu vrtića.

Među komentarima koji su privukli pažnju našao se i jedan od korisnice društvene mreže Instagram, koji se mnogima nije dopao.

- Dete mu je samo odabralo kostim. Mislim da je to ono što njega najviše boli - napisala je ona. Foto: Instagram printskrin/ac3isb4ck

Na njenu opasku reagovala je i Svetlana Ceca Ražnatović, koja očigledno nije želela da prećuti prozivke na račun svog unuka.

„E, jadnice...“, kratko je poručila Ceca, izazvavši pažnju javnosti.

Podsetimo, Veljko je objavio na Instagramu snimak u kojem je ispričao šta se dogodilo u vrtiću.

- Dobar dan. Ja ne pravim često bilo kakve objave na Instagramu, ali mislim da je ovo jako bitno za svako dete i za Srbiju generalno, kao i za hrišćanstvo u Srbiji. Doživeo sam to da je moja žena došla u vrtić i da je našem najmlađem sinu navučen "kostim“ bubamare, koji je zapravo ženska suknja - započeo je Veljko.

Kako je dalje objasnio, kada su pitali zbog čega je dečaku dat takav kostim, dobili su odgovor da su svi kostimi dostupni deci i da svako može da izabere šta želi.

- Kada smo pitali zašto je to tako, rekli su nam da su svi kostimi slobodni za decu i da dete može da uzme koji god kostim hoće. Ja sam pitao da li tu postoji vaspitač koji može da objasni detetu: "Sine, ovo je za žensko, ovo je za muško“, odnosno da li se pravi takva razlika. Oni su rekli da je to po novom pravilniku sve u redu i da nemaju pravo da prave takvu razliku. Dodali su i da, ako mi želimo tako da postupamo, moramo da promenimo vrtić - ispričao je Ražnatović.

Veljko je potom otkrio i da je upravo zbog ovakvih stvari koje se dešavaju u gradu, odlučio da se preseli na selo, gde, kako kaže, želi da svoju porodicu sačuva od pojava sa kojima se ne slaže. Foto: ATA images/A. Ahel

- To je jedan od razloga zbog kojih sam ja na selu, da bih se spasio ovih stvari. Tako da, pazite se i čuvajte svoju decu - poručio je Veljko.

NJegovo obraćanje izazvalo je pažnju, a ostaje da se vidi da li će se povodom njegovih tvrdnji oglasiti i predstavnici vrtića.

(Kurir)

BONUS VIDEO: