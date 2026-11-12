Modna kreatorka Melina Arnold, poznatija po doskorašnjem prezimenu DŽinović, ponovo je dospela u centar pažnje nakon što je, posle razvoda od pevača Harisa DŽinovića, izgovorila sudbonosno "da“ bogatom engleskom biznismenu DŽefriju Arnoldu.

O njenom novom braku ne prestaje da se govori, a nedavno se na tu temu osvrnuo i glumac i voditelj Dragan Marinković Maca, koji nije štedeo reči, pa je u svom prepoznatljivom, ironičnom maniru prokomentarisao njen ljubavni izbor.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

 

Gostujući u emisiji "Magazin In" kod Sanje Marinković, Maca se dotakao ljubavi i novca, a kao primer naveo upravo Melinu, uz sarkastičnu opasku da se u njenom slučaju emocije i bogatstvo očigledno savršeno uklapaju.

- Fazon "volim ga i ima love"... Recimo, Melina DŽinović! Ona je baš, ono... Ima takvih priča. Baš ga voli, to se vidi, normalno! - rekao je Maca.

Glumac se tu nije zaustavio, već je nastavio u istom tonu, postavljajući pitanje koje je izazvalo smeh u studiju.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

 

- Uda se recimo za milijardera, što se nije udala za vodoinstalatera? - upitao je Maca.

Na njegovu opasku nadovezala se Sanja Marinković, koja je kroz šalu prokomentarisala izgled Melininog novog supruga.

- Dobro, on nije dobar frajer, zato! - dobacila je voditeljka.

Maca je potom nastavio da se šali na račun ljubavnog života kreatorke, a u priču je uvukao i njenog bivšeg supruga Harisa DŽinovića.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

 

- Normalno. Vidiš kako to život piše romane! Šta sad sa Harisom? - rekao je glumac.

Sanja je, međutim, pokušala da zaustavi priču o pevaču, pa mu je kratko poručila:

- Ma, pusti ti Harisa, nemoj njega - zaključila je voditeljka.

(Kurir)

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