Vlasnik kompanije Pink Media Group, Željko Mitrović, nedavno je bio primoran da otpusti oko 150 ljudi, a najavio je i da će biti još otpuštanja.

On se oglasio na Instagramu, istakavši koliko mu je teško zbog odluke: Foto: ATA images/A. Ahel

- Jedan od najtežih dana u mom životu,pun emocija, ljubavi, topline i razumevanja, raspustio sam sve ansamble u Teatru Odeon, 150 ljudi je ostalo bez posla, otprilike u celom sistemu moraću da otpustim oko hiljadu ljudi, zapravo iz desetak kompanija koje još nisu stigle do 'zelene grane'. Vidimo se dragi prijatelji u nekim boljim vremenima! Voli vas vaš Žex.

Nakon vesti o otpuštanjima, oglasila se i Dea Đurđević. Podsetimo, ona je već 11 godina pod okriljem Pinka gde gradi karijeru, počev od dana kada je bila volonterka, pa sve do toga da je postala jedno od zaštitnih lica kuće.

U nedavnim razgovorima sa medijima osvrnula se na ono što je profesionalno ispunjava, ali i na vernost matičnoj medijskoj kući, istakvši da konkurencija verovatno nema hrabrosti da joj uputi poslovnu ponudu. Foto: ATA images/A. Ahel

- Pinkov sam čovek i mislim da se niko drugi ne usuđuje da mi pošalje ponudu. Na Pinku sam počela da volontiram, a onda i da radim, najverovatnije ću tu i završiti karijeru - izjavila je Dea.

Potom je dodala:

- Posle svega što mi se dogodilo, još sam više vezana za tu televiziju. Da se ne bavim novinarstvom, bavila bih se politikom.

(Mondo)

BONUS VIDEO: